Earth Hour世界關燈日 信義房屋多元參與擴大影響力

「Earth Hour」世界關燈日於3月28日晚間8點30分登場，信義房屋今年持續響應全球減碳行動，除串聯全台門市與總部同步關燈一小時外，更結合社群互動並號召分店參與，透過多元形式擴大永續影響力，邀請民眾一同從日常生活中實踐節能減碳，守護地球。

今年信義房屋以「響應關燈，守護地球『義』起來」為主軸，推出線上社群串聯活動，透過官方粉絲專頁邀請民眾參與互動。3月28日至31日期間，只要於指定貼文按讚、公開分享，並上傳自身關燈或環保行動照片，搭配指定Hashtag「#信義房屋環境永續」，即有機會獲得STANLEY即飲環保馬克杯。

信義房屋表示，期望透過社群力量，讓「關燈一小時」不只是短暫行動，而是延伸為長期的環境承諾，讓更多人關注溫室氣體減量議題，將永續理念融入生活日常。

在線下行動方面，信義房屋全台各地分店將依照當日營運狀況，自主彈性關閉非必要電源，包括門市招牌燈、無人辦公區照明、部分營業空間燈具、會議室與公共區域用電等，透過實際節能行動降低能源消耗。去年即響應活動的門市，今年也持續投入參與。

信義房屋汐止樟樹店店長吳佳螢表示，環保其實往往源自於「舉手之勞」，門市肩負著重要的社區使命，在責任商圈內不僅是服務據點，更是帶動正向改變的起點，過去門市在舉辦活動時，即導入無紙化報名機制，減少紙張浪費，同時鼓勵重複使用杯子與文具，日常也落實垃圾分類、冷氣設定於26度等節能習慣，也獲得住戶高度認同，為品牌形象加分。

信義房屋鳳山鳳頂店店長喻之瑤表示，參與關燈一小時活動，透過環保節電行動，讓環境更好，不僅提醒同仁，也讓民眾意識到，節能減碳其實可以從最簡單的生活細節開始做起，分店周圍的店家，也都主動響應，不要浪費資源。

除全台門市外，信義房屋總部大樓也將於當晚8點30分至9點30分同步關閉外牆招牌燈與各樓層照明，以實際行動呼應全球減碳倡議，呈現企業投入永續的具體成果。

信義房屋指出，長期推動ESG永續發展，除環境面向外，在社會責任上亦積極投入社區經營。根據統計，114年度全台共舉辦3,974場社區活動，累計吸引25,582人次參與，涵蓋中元普渡、手作DIY、聯合捐血及二手市集等多元形式，並積極參與「天母端午大辦桌」、「萬華在家生活節」、「瘋北大兒童上街趣」、「台北兒童月」及「南吼音樂季」等指標性在地活動，展現企業與社區共好的長期承諾。

信義房屋強調，企業的永續不僅止於單一活動，而是透過日常營運與社區互動持續累積影響力。此次透過線上與線下整合的關燈行動，不僅展現企業實踐ESG的決心，也希望喚起更多民眾對環境議題的重視，從個人到社區共同響應，讓節能減碳成為全民運動，呈現「有信義的地方就有幸福」的願景。