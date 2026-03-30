力挺國手搖籃！台塩海洋鹼性離子水獲選全中運指定用水

台灣中油自今日起調漲汽油1.7元、柴油1.5元，引發網友熱議，許多反諷留言「謝謝中油」。中油表示，吸收漲幅以降低民眾負擔，自2月28日以來已吸收逾69.9億元成本。分析擔心漲價將引發連鎖效應影響物價。

2026-03-30 08:01