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力挺國手搖籃！台塩海洋鹼性離子水獲選全中運指定用水
全台最具指標性的青年體育盛事「115年全國中等學校運動會」將於4月18日至23日在嘉義縣盛大登場，臺鹽公司力挺本土體育發展，宣布贊助千箱「台塩海洋鹼性離子水」作為賽事用水，應援21項競賽、近1萬8千名體育小將，以專業純淨的飲水補給，助力選手馳騁賽場。
臺鹽公司董事長丁彥哲表示，全中運是孕育未來國手的搖籃，臺鹽長期深耕健康推廣與贊助體育賽事，很榮幸再度以實際行動支持青年選手，為體壇發展注入動能。面對高強度競賽，水分補充對於選手表現至關重要，臺鹽特別贊助深受專業運動員喜愛的台塩海洋鹼性離子水，為小選手補水續航，展現最佳競技狀態。
台塩海洋鹼性離子水為台灣首支鹼性機能水，取自台灣海峽純淨海水，透過「離子交換膜電透析」與「三效蒸發」等製程，淬鍊出含海洋微量精華、甘甜順口的優質熟水，「飲」領健康飲水風潮20餘年，榮獲國內外多項獎項與市場肯定。更因快速解渴等特色，深獲運動員青睞，是奧運桌球國手鄭怡靜、程銘志等人備戰與出賽時的指定補給，陪伴選手見證無數奪牌時刻。
本屆全中運將於嘉義縣立體育館、棒球場、中正大學等場館展開，臺鹽邀請全民一起喝好水、關注賽事，為青年選手加油！臺鹽年度強檔「質感．好水」抽獎活動同步進行中，9月30日前，購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水並登錄發票，就有機會抽中iPhone 17、萬元現金等大獎。
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