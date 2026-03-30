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「社區幫」APP 導入全戶淨水服務 一站式助社區整合規劃

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
社區幫導入全戶淨水服務，一站式協助社區規劃整合全戶淨水方案，提升社區用水品質。（圖:信義房屋提供）
社區幫導入全戶淨水服務，一站式協助社區規劃整合全戶淨水方案，提升社區用水品質。（圖:信義房屋提供）

水龍頭容易累積白色水垢，浴室排水口也常出現紅褐色鐵鏽，已成為不少民眾日常用水的困擾。社區E化管理平台社區幫APP觀察，隨著民眾對生活品質要求提升，日常用水安全與品質也逐漸受到重視。為越來越多住戶關注家用水質改善、與淨水設備服務，因應此一趨勢，社區幫導入全戶淨水服務，一站式協助社區規劃整合全戶淨水方案，提升社區用水品質。

社區幫指出，集合住宅因管線老化、水塔儲水與加壓系統等因素，相較透天住宅更容易出現水質不穩定的情況，尤其在屋齡較高或使用地下水的社區，硬水造成的水垢與沉積問題相對明顯，因而衍伸安裝全戶淨水設備的需求，但這普遍是由住戶各自尋找解決方案，容易因不同廠商與設備規格的差異，增加選擇、及後續維護難度。若由社區統一規劃導入，不僅有助降低資訊落差與溝通成本，也能讓管委會更有效評估整體配置與長期管理。透過平台整合，住戶可直接取得專業評估與建議，讓用水改善從零散決策，轉為系統性規劃。

在服務導入上，社區幫導入專業淨水品牌「瑞士水」，將全戶淨水與軟水系統帶入社區場景。該系統透過離子極化技術抑制水垢生成，在不需插電與更換耗材的條件下，降低使用與維護門檻，兼顧水質維護與環境永續。設備可依不同住宅型態彈性配置，適用於新成屋與中古社區，並提供到府評估、規劃與安裝、後續保固等一站式流程，協助社區逐步導入整體用水改善方案。

社區幫表示，將持續擴充與生活品質相關的服務項目，目標是讓社區管理延伸為更完整的生活支持平台。此次導入全戶淨水服務，著眼於日常最基礎卻不可或缺的用水需求，期望協助社區在健康、設備維護與環境永續之間取得平衡，逐步建立更穩定的居住環境，運用數位科技管理社區生活，持續提升生活的便利性與品質。

更多資訊可至《社區幫》官方網站：（https://www.localbond.tw/）

或下載 APP：（https://localbond.app.link/?$ios_deepview=sy-localbond_deepview_jhtc&~channel=community&~feature=invitation_letter&~campaign=community_invitation_letter&~tags=2025&$uri_redirect_mode=1&$deeplink_path=https%3A%2F%2Flocalbond.app.link%2Fnone%2Fnone%3Futm_source%3Dcommunity%26utm_medium%3Dinvitation_letter%26utm_campaign%3Dcommunity_invitation_letter%26utm_content%3D2025）

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