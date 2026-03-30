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醫院宅成房市新寵 新竹這區均價兩年漲14%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹東元醫院街景。台灣房屋提供
新竹東元醫院街景。台灣房屋提供

台灣社會快速邁向超高齡時代，對醫院宅的依賴性也越來越高。台灣房屋集團彙整實價登錄資料，統計新竹縣市十間大型醫院周邊房價，其中以台大醫院竹北分院周邊的入住成本最高，單價達56.7萬元。

其次為竹北東元綜合醫院，單價也要48.1萬，跟兩年前42.2萬元比，東元綜合醫院周邊房價漲幅高達14%。

台灣房屋竹北文化店經營主管陳熒竺指出，東元醫院坐落於台科大重劃區周邊，除了東元醫院，尚有中國醫藥大學新竹附設醫院，周邊還有康乃薾幼兒園、興隆國小、成功國中及亞太美國學校等指標學府。

交通條件上，區域可由竹北交流道銜接中山高，亦可透過台68線快速道路串聯東西向，對於竹科新貴而言生活機能成熟，具備高度便利性。

陳熒竺分析，醫療、教育、就業與交通四大機能兼備下，即便2025年整體新竹房市表現偏弱，台科大重劃區仍有穩定的剛性需求支撐，且去年有預售案交屋潮，其中不乏單價70萬以上交易，使去年交易均價增幅明顯。

依照平均價格來看，並非所有醫院周邊房價皆同步走揚，例如新竹臺大醫院竹東分院周邊2023年均價26.8萬，但2025年卻降至23.4萬，平均單價約下修12.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台大竹東分院周邊2022至2023年大量交屋，當時建案不乏四字頭，2024年新案高樓層甚至有單價突破50萬，近年交易集中在舊大樓或透天，因此以年度觀察區域價格波動較大。

張旭嵐表示，截至2025年底為止，台灣65歲以上人口占比已達約20%，顯示台灣正式邁入超高齡社會。人口結構的改變，也同步帶動居住需求的轉變，家庭型購屋族除了期待生活機能完善，也希望鄰近醫療資源。

她表示，大型醫院周邊住宅，不僅對家有銀髮或有孕婦、小孩的家庭而言，就醫方便，對於從業人員來說更是就近工作，方便輪班的居住選擇，因此大型新社區也吸引醫護人員自用或置產出租，租買市場也相對穩定。

台灣房屋官網也規劃安心慢活宅專區，推薦近醫療院所、公園綠地的透天、電梯住宅，公寓一二樓物件，方便銀髮族規劃退休宅，也為家庭型購屋者提供就醫便利與生活安全感。

資料來源：台灣房屋
資料來源：台灣房屋

台科大 醫院 新竹

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