晉弘拋棄式支氣管鏡通過歐盟 MDR 進軍歐洲市場再下一城

晉弘（6796）宣布，旗下自有品牌拋棄式支氣管鏡ECB100正式通過歐盟醫材新法規（EU MDR）審查，取得進軍歐洲市場的重要許可。隨著歐洲感染控制標準日益嚴格，醫療器材正由傳統重複使用模式，加速朝一次性使用設備轉型，晉弘此次完成取證，也為公司拓展歐盟市場再添動能。

晉弘表示，ECB100通過EU MDR審查，不僅代表產品正式取得歐洲市場門票，也象徵公司在拋棄式內視鏡產品線的布局進一步完整。繼2025年拋棄式膀胱鏡完成取證後，此次支氣管鏡也順利取得認證，顯示公司在歐盟27國的產品布局逐步成形。

ECB100主要應用於加護病房（ICU）與急診室（ED）等高需求場域，可提供高品質即時影像，協助醫師快速進行診斷與處置，並降低傳統內視鏡因清潔消毒不完全可能帶來的交叉感染風險，同時提升臨床作業效率。

除支氣管鏡外，晉弘近年持續擴大拋棄式內視鏡產品版圖，鎖定呼吸道、泌尿道、耳鼻喉科，以及骨科與運動醫學等應用領域。公司表示，目前支氣管鏡ECB100與膀胱鏡EUC100，皆已取得歐盟MDR及美國FDA 510(k)雙認證；鼻咽鏡EES100與關節鏡EJA100則已取得美國FDA 510(k)，四大產品線布局逐步到位。

晉弘未來策略將不僅止於診斷設備，而是進一步延伸至微創手術治療耗材與器械，朝整合型臨床解決方案發展。以呼吸道與泌尿道產品為例，未來將結合一次性活檢鉗等手術器械，讓醫師在檢查發現病灶後，可進一步完成採樣與相關處置，提升臨床效率。

在技術布局上，晉弘核心優勢來自垂直整合能力，透過子公司晉昇與聯讚，自主掌握醫療專用攝影模組封裝與精密醫療塑膠射出等關鍵技術，支撐一次性內視鏡產品的影像品質、器械精度與量產能力。

晉弘表示，隨著全球醫療體系對感染控制意識提升，醫療器材市場正從重複使用設備，逐步轉向一次性使用產品。公司將持續複製在台灣與美國市場的經驗，推進歐洲及其他海外市場布局。展望2026年，隨著拋棄式內視鏡產品在各專科應用逐步普及，四大產品線可望成為推升營運成長的重要動能，帶動公司業務持續擴展。