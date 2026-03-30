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卓揆金句持續發酵！中油今起再漲1.7元…鄉民狂酸：記得跟加油站說謝謝

聯合新聞網／ 綜合報導
中油調漲汽柴油引發通膨恐慌，PTT網友狂刷「謝謝中油」反諷卓揆金句。圖／聯合報系資料照
中油調漲汽柴油引發通膨恐慌，PTT網友狂刷「謝謝中油」反諷卓揆金句。圖／聯合報系資料照

台灣中油宣布，自3月30日凌晨零時起至4月5日晚上12時止，汽油每公升調漲1.7元、柴油調漲1.5元，92無鉛來到32.4元、95無鉛33.9元、98無鉛35.9元、超級柴油31元。消息一出，PTT股板立刻炸鍋，不少人一邊關注國際油價衝擊，一邊狂刷「謝謝中油」，讓這波漲價消息瞬間變成社群熱門話題。

中油說明，若依浮動油價機制原本汽、柴油應各調漲10.9元及13元，但這次持續依亞鄰最低價原則吸收，加上美伊戰爭專案平穩機制協助壓抑漲幅，合計汽油吸收9.2元、柴油吸收11.5元。中油也提到，自2月28日中東爆發美伊戰爭起，至3月29日止，預估汽、柴油合計吸收金額已超過69.9億元，希望降低對民眾日常生活與產業營運的影響。

對於這次調價，不少網友仍以反諷口吻回應，有人直喊「謝謝中油」、「有沒有跟中油說謝謝」、「這次也要謝謝中油喔～～」、「記得感謝中油」、「謝謝中油漲價」。也有一派認為，中油已吸收大部分漲幅，「本來要漲15元」、「中油肯吸收一半以上漲幅就很好了，不需要再那酸言酸語，有本事就不要用油，自己生油去，使用者付費天經地義」、「不吸收現在油價4開頭」。

但更多網友擔心後續連鎖效應才是重點，留言直指「通膨要來囉，股市下去C」、「喜迎停滯性通膨 股市重新校正估值」、「4月1日起或下星期開始 漲價連鎖效應」、「運費漲=萬物皆漲」、「便當準備漲到150」。也有人把矛頭轉向能源與產業面，「航空公司是對油價最敏感的」、「油電雙漲」、「現在下游餐飲要塑膠已經漲50%了 再幾天就不好說會漲到哪」。

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之所以這次留言區被「謝謝中油」洗版，和先前行政院長卓榮泰的一段說法有關。中油日前宣布本周起汽油每公升調漲1.8元、柴油調漲1.4元後，卓榮泰表示，若依國際油價原本應漲15元，這次僅漲1.8元，等於中油吸收了大筆成本，還說民眾「經過加油站，要跟中油說聲謝謝」。也因此，這回油價再調升後，不少網友便延續這個說法，以反諷方式大量留言「謝謝中油」。

中油 國際油價 停滯性通膨 美伊戰爭 油價 柴油

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