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中東戰火波及鋁材供應鏈 台灣鋁加工產業鏈斷料加劇

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中東戰火波及鋁材供應鏈，國內中鋼鋁業因原料來自澳洲及印度，短期有望接獲轉單。不過業內也認為，主要鋁材供應鏈受戰火阻斷，已對台灣鋁加工產業鏈造成結構性衝擊，斷料情況加劇。

全球最大鋁廠之一的阿聯全球鋁業在攻擊中受損，隨後巴林鋁業傳出遭到導彈襲擊，由於中東占全球原鋁供應量約10%，此事件已引發倫敦金屬交易所（LME）鋁價飆漲。

國內最大鋁廠中鋼鋁業指出，此案對中鋁本身短期影響不大，因為中鋁主要原料來自澳洲及印度。

但近期國內鋁擠鑄業已受先前荷莫茲海峽遭封鎖，陸續發生斷料狀況，而今隨著中東大型鋁廠被炸，即便海峽海運恢復，供應恐無法立即恢復，可謂雪上加霜。

中鋁近期已收到來自國內外一些公司詢問供應鋁胚的可能性，中鋁將有機會獲得額外的商機。

隨著目前鋁錠原料進口成本激增，一度單日漲幅衝破8%，每公噸價格逼近2,800美元，由於中東鋁供應受挫，必須轉向尋找澳洲、加拿大或東南亞的替代貨源。關鍵在於，「全球買家都在搶購非中東鋁材」，將進一步導致採購價格大幅攀升，為了轉嫁成本，直接推升國內上中下游加工業者的成本負擔。

供應鏈 中東 產業鏈

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