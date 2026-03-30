鋼市強勁復甦 上游中鋼盤價直直漲 鋼管報價同步向上

鋼市強勁復甦，上游中鋼盤價直直漲，成本墊高的推力下，下游鋼管廠中鴻（2014）、燁輝（2023）子公司鑫陽、高興昌（2008）等主力大廠馬力全開，4月鋼管牌價全面跟進，調幅甚至超越原料漲幅，展現出強烈的獲利回補企圖心。

受中東地緣政治動盪推升國際油價、能源與海運成本墊高影響，中鋼（2002）、中鴻4月板材每公噸大幅調高1,200元，千元起跳的強勁漲勢，迅速在下游流通市場引發連鎖反應，以板材為原料的鋼管廠受惠製程工序更長，漲勢受到注目。

上市鋼廠主管說，國內主要鋼管廠陸續開出4月報價，調漲幅度比3月擴大，全面站上四位數，黑鋼與錏板管、鍍鋅管等最高漲幅可達每公噸2,000元，而且買氣不差。

上市鋼廠主管表示，鋼管附加價值相對較高，這波上漲幅度提升，主要是為了平衡過去一年的結構性損失，鋼管價格長期跌多於漲，多家鋼管廠面臨營運壓力，如今鋼市拐點向上，鋼管廠期待彌補去年超跌的利潤缺口。

其中鑫陽是燁輝百分百轉投資子公司，燁輝公司治理到位，鑫陽在API石油專用管以及鍍鋅與結構管領域有強大競爭力，在市場具有強勢地位，鑫陽報價轉嫁能力極強，獲利動能看好。

此外，中鴻同時具備上游單軋與下游管材生產，高興昌具備API鋼管與工業配管優勢，在全球能源管需求穩健與國內公共工程帶動下，獲利表現有望走在上坡道路。