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美伊戰事之下 貨櫃三雄深化亞洲航線布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美伊戰事之下，亞洲區間貨櫃運力需求強勁，近洋線搶艙大戰即將開打，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）持續深化亞洲區域航線布局，可望迎接全新商機。

長榮、陽明、萬海擁有在地優勢，提前布局卡位迎變動商機，去年起各家航商已瞄準近洋線市場需求，提升或新闢亞洲區間航線網絡量能。

其中，陽明4月3日起新增中國（華南）至新馬航線；萬海高效能新船陸續到位，將大幅強化亞洲及全球航線的覆蓋率。此航線的設計連結各區域樞紐港口，不僅強化陽明海運在華南與東南亞間的直航服務，更以靈活且全面之亞洲區間網絡，協助客戶因應多變的市場需求。

萬海以亞洲近洋為主力，共營運29條主力亞洲區間航線，亞洲區貨量比重為55%，深耕亞洲，構築綿密航線與港口布局，領航市場脈動。萬海未來仍有35艘新船待交付，隨著高效能新船陸續到位，將大幅強化公司在全球航線的覆蓋率與艙位調度彈性。

國內的物流業者分析，近期中東地緣政治衝突升溫，使波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險明顯上升，為全球航空與海運網絡增添新的不確定性，相關衝擊可能不僅限於衝突區域，而是透過全球運輸網絡產生連鎖效應。

尤其，近年來美中貿易戰愈演愈烈，大陸的生產重鎮角色也一起改變，過去全盛時期，大陸出口北美地區的貨量占比超過五成，推估2025年已經降到三成。全球供應鏈受到美中貿易摩擦與關稅政策加速重組，大量製造業逐步將產能從中國大陸移轉至東南亞其他地區，也是近洋線運力需求大增的關鍵之一。

東南亞 陽明海運 陽明

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