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統一超邀合作夥伴 雙倍減碳

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
3月28日Earth Hour世界關燈日，統一超商今年創新自主展開「關燈1+1小時」延長關閉門市招牌燈時數。統一超／提供
3月28日Earth Hour世界關燈日，統一超商今年創新自主展開「關燈1+1小時」延長關閉門市招牌燈時數。統一超／提供

全球最大規模環保節能行動「Earth Hour世界關燈日」關燈活動於3月28日登場，統一超商（2912）今年創新自主展開「關燈1+1小時」延長關閉門市招牌燈時數，邀請海內外企業永續夥伴與供應商一起「雙倍」響應於28日（上周六）世界關燈日晚間20:30至22:30關閉門市招牌燈。

統一超商不僅是第五年參與，更連續三年取得世界自然基金會（WWF）官方授權擔任台灣區主辦單位。據台電公布全台節電紀錄，今年世界關燈日當晚較平時約減少22.2萬瓩的電力使用，約減少超過94公噸的碳排量。

今年邀集響應超過1.5萬個據點亦再創歷年新高，包括統一企業（1216）集團與關係企業逾30個品牌：統一企業、7-ELEVEN、康是美、夢時代、統一時代百貨(台北店/高雄店)、Dream Plaza、悠旅生活(星巴克)、聖德科斯、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、21Plus等。還有合作企業、政府機關及公益團體等永續夥伴，總計共約540個品牌、逾1.5萬個據點聯合響應世界關燈日。

2026年統一超商不僅加倍響應、自主展開「關燈1+1小時」亦再度擴大規模邀請海外企業夥伴菲律賓7-ELEVEN，台、菲兩地7-ELEVEN共計突破萬間門市，打造「亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈行動」，其中海外菲律賓7-ELEVEN門市超過4,500家門市共同響應，預計世界關燈日當晚將節省超過5,200度（kWh）的電力，相當於減少約3,000公斤的二氧化碳排放量。

統一超商依循永續治理架構推動環境管理，將節能減碳視為營運管理之核心項目，長期推動門市節能設計專案，實施節能措施、汰換與使用節能設備、建置再生能源裝置等，提升門市能源使用效率，並制定「門市節能獎勵管理辦法」，2024年門市透過節能專案共約節省超過1.2億度電、減少逾6.1萬公噸碳排，相當於約1,000萬戶家庭一日用電量。

除了積極倡議Earth Hour世界關燈日活動，自2024年6月起領先同業實施部分7-ELEVEN門市於凌晨限時關閉招牌燈政策，至今已有近3,000家門市執行，累積已節省逾250萬度電、減少近125萬公斤碳排量。

統一超商長期關注「永續教育」議題，4月1日起透過7-ELEVEN門市零錢捐攜手兩大環境團體荒野保護協會、自然保育與環境資訊基金會，支持本地淺山動物生態與光害議題倡議，預計兩大環境團體全年度將舉辦超過1,200場的環境教育，線上線下估計可觸及逾600萬人次，帶領民眾關注全台的淺山動物棲地與原生種動植物。

康是美 星巴克 菲律賓

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