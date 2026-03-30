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貨櫃海運價下月全面走揚 法人樂觀長榮、陽明、萬海後市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
全球貨櫃輪漲勢再起，航運業界認為，油價成本攀升、船舶受中東戰事影響供應減少，推升4月運價漲勢再起，國內物流業者推估4月首波漲幅上看10%。貨櫃示意圖。 （路透）
全球貨櫃輪漲勢再起，航運業界認為，油價成本攀升、船舶受中東戰事影響供應減少，推升4月運價漲勢再起，國內物流業者推估4月首波漲幅上看10%。貨櫃示意圖。 （路透）

全球貨櫃輪漲勢再起，航運業界認為，油價成本攀升、船舶受中東戰事影響供應減少，推升4月運價漲勢再起，國內物流業者推估4月首波漲幅上看10%，4月下旬恐續漲，且漲價情況持續外溢到南亞等近洋航線。

航運業者指出，美伊戰事下4月起全球貨櫃輪運價呈現遠洋、近洋線「全面上漲」的格局。法人看好貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）的5月以後的營運表現。

國內的物流業者推估，4月起遠東到美西每40呎的價格來到2,525美元，跟上周五最新的現貨價格相較漲幅約7%，遠東到美東約每40呎櫃約3,525美元，漲幅為約8%，惟依各航班裝載率不同，市場價格變動較大，漲幅也有可能突破10%。

根據統計，今年2月28日美伊開戰以來，全球貨櫃輪運力影響已達1.5%，受到此事件影響，南亞和歐洲已經發生塞港情況，全球船舶、貨櫃調度難度拉高，塞港效應不斷擴散至遠東航線、歐洲線漲幅近兩成，美東線漲幅達26%。

整體而言，現貨運價已回升，再加上燃油成本上升及船公司進行成本控管，也決定調漲運價；近期原油價格於2月28日美伊戰爭開始前，每桶多在65~75美元間浮動；自開戰後，油價短時間內大幅飆升，每桶原油價格已接近110美元，油價短期內走勢，預計將隨未來戰爭發展及荷莫茲海峽封鎖情況變動。

陽明海運分析，2025年中國大陸經濟成長率穩定在5%，2026年放緩至4.5%，不過，2月底美伊軍事衝突升級，導致荷莫茲海峽通行受阻，不僅引發國際油價大幅波動，亦衝擊全球供應鏈穩定。

隨著戰事膠著，全球船舶供給量減少外，更進一步加劇通膨壓力，為全球經濟前景帶來高度不確定性，未來市場變動相當大。

萬海也表示，全球許多碼頭塞港情況重現，主因是美伊戰事造成船舶航往歐洲天數拉長，再加上天候因素等，大幅影響各大航商運力配置，進一步說，原本應該供給過剩的運力卻轉為緊俏。

此外，航商也坦言，由於美伊戰事帶來的影響不僅是航路受阻，航運業者的各種成本也一直在攀升，各港口的作業費用也增加，因為航商的成本攀升，基本上目前全球主要航線的運費都呈現上升走勢。

在航商各類成本全面上揚的情況下，貨櫃輪各業界醞釀4月調漲價格，這個動作將牽動美國線長約談判價格，長榮、陽明及萬海北美線長約正如火如荼進行，陽明、萬海都預計4月下旬會陸續完成長約簽約，而且可以肯定長約價格一定比去年好。

美伊開戰 萬海 漲幅

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