點子農場／三船文彰與台日合作新絲路

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

2021年5月，全球疫情的高峰時刻。在日本岡山市，牙醫師三船文彰拿起了電話。那通電話，沒有外交詞令，沒有國際談判。只是多年老友之間的問候，一個父親對另一個父親說：台灣的孩子們快沒有疫苗了。

電話那頭，是日本眾議員山下貴司。

那天晚上和三船文彰通完電話後，山下貴司隨即召集親台同僚秘密磋商。隔天清晨，他直奔首相官邸協商。48小時後，日本政府宣布捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。這批疫苗在風雨中運抵台灣。

1968年，一位14歲的少年，跟著母親從台南來到日本岡山。這個少年，中文名劉文彰，後來的日本名字叫三船文彰。半個世紀後，他成為在岡山市開業牙醫，同時也是大提琴演奏家與音樂製作人。

他不是政治家，不是商人，不是外交官，卻在最關鍵的時刻，完成了這三種人都未必能完成的事。

三船文彰所實現的三意理念：創意、公益、生意，在許多人眼中是三條平行的路。有人做創意，有人做公益，有人做生意。但真正的三意創新者，是那種罕見的人：他們把三條路走成了同一條。

三船文彰的創意，源自於他的父親劉生容。這位被畫壇譽為「東洋畫壇鬼才」的台灣前輩藝術家，一生最獨特的創作靈感，來自一場祭祀。他在焚燒金紙祭拜亡友時，被殘餘紙灰的顏色、周圍燻黑的痕跡和火焰的色彩深深吸引，之後便開始將燒剩的金紙以拼貼方式黏入畫作。

三船文彰繼承了這份對美學的敏銳，卻選擇了不同的路徑來傳遞它。他在岡山建立了「劉生容紀念館」，讓父親那融合金紙、甲骨文與「圓」的獨特畫作，在異鄉的土地上繼續呼吸。

三船文彰說：「我之所以成為現在的我，不是突然出現的，而是劉家三代在台灣與日本所有的藝術與文化積蓄而成。」正是在那個紀念館裡，一場看似尋常的音樂聚會，悄悄改寫了歷史。

那一年，駐日代表謝長廷來到岡山，與三船文彰等人以音樂交流。那一晚沒有議程，沒有備忘錄，只有音樂在紀念館裡流動。

幾年後，台灣疫苗告急。三船文彰在日本電視上看到台灣疫情報導，心中隱隱不安。在台北的弟弟打電話告訴他台灣的情況：確診數字、醫療量能、人心惶惶。

三船文彰立刻撥通了日本國會議員山下貴司的電話，說了他知道的一切。山下貴司立即與同僚協議，並在清晨直奔首相官邸，之後日本政府公告捐贈疫苗。這些一個月才能走完的程序，在兩天內完成。

過去一個多世紀，台灣與日本，歷史上有著無數的連結與合作。台日的未來不應只是貿易數字的往來，更應是一條以文化為經、以情誼為緯的新絲路。

古老的絲路，連接的是商品。新絲路，連接的是人與人之間那種相信對方、願意為對方付出的心。

身為曾經進日本皇宮演出的知名大提琴家與醫師的三船文彰，憑藉著在日積累超過半世紀的人脈與聲望，推動日本政府捐贈台灣124萬劑疫苗。他說，藝術活動的最終目的，是在人與人之間帶來好的緣分，他期待這股力量能夠影響兩國的關鍵人物。

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