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中油：油品吸收金額大幅增加 籲請外界支持穩定經營

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中油表示，配合政策優先承擔物價穩定責任，吸收絕大部分汽、柴油價格漲幅，實質減輕消費者用油負擔，並無超漲情事。圖／本報資料照片
中油表示，配合政策優先承擔物價穩定責任，吸收絕大部分汽、柴油價格漲幅，實質減輕消費者用油負擔，並無超漲情事。圖／本報資料照片

台灣中油今天表示，針對部分媒體報導質疑國內汽、柴油價格調漲並指稱台灣中油藉此揩油消費者。中油強調，自2月28日中東爆發美伊戰爭以來，國際油價急遽上漲，配合政策優先承擔物價穩定責任，第一時間啟動美伊戰爭專案平穩機制，吸收絕大部分汽、柴油價格漲幅，實質減輕消費者用油負擔，並無媒體所稱超漲情事。

中油指出，國際油價自2月28日美伊戰爭爆發迄今已上漲逾120%以上，台灣中油優先承擔物價穩定責任，以最新一周（3月30日至4月5日）汽油價格調整為例，每公升原應調漲高達10.9元，經亞鄰最低價原則再擴大增加吸收金額及美伊戰爭專案平穩機制吸收75%後，合計汽油每公升吸收達9.2元，最終僅實際調漲每公升1.7元，遠低於其他亞鄰國家調漲金額。自2月28日迄3月29日止，預估汽、柴油合計吸收金額逾69.9億元，除減輕消費者用油負擔，亦對國內物價穩定有所貢獻。

其次，環顧全球各國皆受美伊戰事嚴重衝擊，部分國家甚至出現供應缺口或採取配給措施，各國政府紛紛祭出補貼及限制油價措施，以亞鄰國家為例，近期日本調升對國內油價補貼金額及南韓政府實施石油產品價格上限措施，惟中油汽柴油零售價仍持續維持亞鄰國家最低價，嚴重影響公司財務，籲請媒體不應以「超收」等誤導性標題抹煞台灣中油全體員工的努力。

最後，中東爆發美伊戰爭後中油立即啟動緊急調度，包括以提前調貨、同業換貨、市場購買現貨等三大方案穩定國內油品之供應，所增加之額外成本與費用皆未於油價公式中反映，均由中油承擔。未來仍以確保能源供應及配合政府穩定物價為首要之務，籲請各界與朝野立委共同支持中油的財務支持方案，讓中油穩健經營。

中油 柴油 物價 美伊戰爭 國際油價

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