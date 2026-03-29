快訊

傳伊朗政權內部分裂 總統與革命衛隊高層爭主導權

小草上凱道喊破8萬人！柯文哲壓軸登台 轉身向總統府吼「賴清德，我不會投降」

聽新聞
0:00 / 0:00

Earth Hour世界關燈日 信義房屋多元參與擴大影響力

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
「Earth Hour」世界關燈日於3月28日晚間8點30分登場，信義房屋今年持續響應全球減碳行動，除串聯全台門市與總部同步關燈一小時外，更結合社群互動並號召分店參與。圖／信義房屋提供
「Earth Hour」世界關燈日於3月28日晚間8點30分登場，信義房屋今年持續響應全球減碳行動，除串聯全台門市與總部同步關燈一小時外，更結合社群互動並號召分店參與。圖／信義房屋提供

「Earth Hour」世界關燈日於3月28日晚間8點30分登場，信義房屋今年持續響應全球減碳行動，除串聯全台門市與總部同步關燈一小時外，更結合社群互動並號召分店參與，透過多元形式擴大永續影響力，邀請民眾一同從日常生活中實踐節能減碳，守護地球。

今年信義房屋以「響應關燈，守護地球『義』起來」為主軸，推出線上社群串聯活動，透過官方粉絲專頁邀請民眾參與互動。3月28日至31日期間，只要於指定貼文按讚、公開分享，並上傳自身關燈或環保行動照片，搭配指定Hashtag「#信義房屋環境永續」，即有機會獲得STANLEY即飲環保馬克杯。

信義房屋表示，期望透過社群力量，讓「關燈一小時」不只是短暫行動，而是延伸為長期的環境承諾，讓更多人關注溫室氣體減量議題，將永續理念融入生活日常。

在線下行動方面，信義房屋全台各地分店將依照當日營運狀況，自主彈性關閉非必要電源，包括門市招牌燈、無人辦公區照明、部分營業空間燈具、會議室與公共區域用電等，透過實際節能行動降低能源消耗。去年即響應活動的門市，今年也持續投入參與。

信義房屋汐止樟樹店店長吳佳螢表示，環保其實往往源自於「舉手之勞」，門市肩負著重要的社區使命，在責任商圈內不僅是服務據點，更是帶動正向改變的起點，過去門市在舉辦活動時，即導入無紙化報名機制，減少紙張浪費，同時鼓勵重複使用杯子與文具，日常也落實垃圾分類、冷氣設定於26度等節能習慣，也獲得住戶高度認同，為品牌形象加分。

信義房屋鳳山鳳頂店店長喻之瑤表示，參與關燈一小時活動，透過環保節電行動，讓環境更好，不僅提醒同仁，也讓民眾意識到，節能減碳其實可以從最簡單的生活細節開始做起，分店周圍的店家，也都主動響應，不要浪費資源。

除全台門市外，信義房屋總部大樓也將於當晚8點30分至9點30分同步關閉外牆招牌燈與各樓層照明，以實際行動呼應全球減碳倡議，呈現企業投入永續的具體成果。

信義房屋

延伸閱讀

台中大甲商圈店家響應「世界關燈日」 49家店家參與

元大金控響應地球一小時關燈 攜手海外據點、供應商節能減碳愛地球

統一超今年將串聯台菲7-11關燈　規模居3大超商之最

3月28日Earth Hour世界關燈日 統一超商號召全球永續夥伴及關係企業 超過1.5萬個據點共同響應

相關新聞

大阿里山茶區春茶受旱嚴重 農業部公告4鄉每公頃救助10萬元

入冬以來雲雨不至，嘉義縣大阿里山地區面臨嚴重乾旱，高山茶區1月累積降雨量均低於20毫米，導致茶樹生長受阻、春茶產量告急。農業部於3月27日公告，將竹崎、梅山、番路及阿里山等4名鄉鎮列為1至2月乾旱農業天然災害現金救助地區。縣府表示，符合資格的農民可自3月28日起至4月14日止向公所申請，每公頃救助10萬元。

1個月9成地主簽約 富品建設廣慈園區成立都更中心

提供地主複合式選擇，近年在都更市場快速崛起的富品建設，近期在信義區廣慈園區一帶進行整合，一個月即簽約九成掛件送案。看好商機，富品建設在當地大道路成立「都更整合服務中心」，目前已有多個社區接觸。

Grab駁繞道投資與中資疑慮 Uber、滴滴出行投票權低

東南亞外送龍頭Grab收購foodpanda台灣業務，其股東結構引發Uber「繞道」投資及中資疑慮。Grab回應中央社指...

Grab併台灣foodpanda 專家：外送市場掀生態戰

東南亞「超級APP」Grab宣布收購foodpanda台灣業務，為外送市場投下震撼彈。專家指出，台灣外送市場將升級為生態...

桃園產業用地恐供不應求 市府：試辦「合作開發」突破僵局

桃園市國土計畫通盤檢討顯示，2036年預估所需產業用地達1萬5284公頃，現況僅1萬1423公頃，扣除已規畫及規畫中園區仍短缺2518公頃，民代呼籲市府加速推動產業園區開發，經發局回應，已在大溪、大園及新屋頭洲等3處園區試行「合作開發」機制，讓地主以原有土地權值配回土地，突破傳統協議價購的用地取得困境。

公設保留地解編住宅區 苗栗啟動公辦市地重劃3案

苗栗縣公共設施用地專案通盤檢討解編，縣府第一波公辦市地重劃啟動，3案共10.88公頃，都在頭份市蛋黃區，近期陸續辦理開工，預計明年完工，點交還地於民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。