Earth Hour世界關燈日 信義房屋多元參與擴大影響力

「Earth Hour」世界關燈日於3月28日晚間8點30分登場，信義房屋今年持續響應全球減碳行動，除串聯全台門市與總部同步關燈一小時外，更結合社群互動並號召分店參與，透過多元形式擴大永續影響力，邀請民眾一同從日常生活中實踐節能減碳，守護地球。

今年信義房屋以「響應關燈，守護地球『義』起來」為主軸，推出線上社群串聯活動，透過官方粉絲專頁邀請民眾參與互動。3月28日至31日期間，只要於指定貼文按讚、公開分享，並上傳自身關燈或環保行動照片，搭配指定Hashtag「#信義房屋環境永續」，即有機會獲得STANLEY即飲環保馬克杯。

信義房屋表示，期望透過社群力量，讓「關燈一小時」不只是短暫行動，而是延伸為長期的環境承諾，讓更多人關注溫室氣體減量議題，將永續理念融入生活日常。

在線下行動方面，信義房屋全台各地分店將依照當日營運狀況，自主彈性關閉非必要電源，包括門市招牌燈、無人辦公區照明、部分營業空間燈具、會議室與公共區域用電等，透過實際節能行動降低能源消耗。去年即響應活動的門市，今年也持續投入參與。

信義房屋汐止樟樹店店長吳佳螢表示，環保其實往往源自於「舉手之勞」，門市肩負著重要的社區使命，在責任商圈內不僅是服務據點，更是帶動正向改變的起點，過去門市在舉辦活動時，即導入無紙化報名機制，減少紙張浪費，同時鼓勵重複使用杯子與文具，日常也落實垃圾分類、冷氣設定於26度等節能習慣，也獲得住戶高度認同，為品牌形象加分。

信義房屋鳳山鳳頂店店長喻之瑤表示，參與關燈一小時活動，透過環保節電行動，讓環境更好，不僅提醒同仁，也讓民眾意識到，節能減碳其實可以從最簡單的生活細節開始做起，分店周圍的店家，也都主動響應，不要浪費資源。

除全台門市外，信義房屋總部大樓也將於當晚8點30分至9點30分同步關閉外牆招牌燈與各樓層照明，以實際行動呼應全球減碳倡議，呈現企業投入永續的具體成果。