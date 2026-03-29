大阿里山茶區春茶受旱嚴重 農業部公告4鄉每公頃救助10萬元

入冬以來雲雨不至，嘉義縣大阿里山地區面臨嚴重乾旱，高山茶區1月累積降雨量均低於20毫米，導致茶樹生長受阻、春茶產量告急。農業部於3月27日公告，將竹崎、梅山、番路及阿里山等4名鄉鎮列為1至2月乾旱農業天然災害現金救助地區。縣府表示，符合資格的農民可自3月28日起至4月14日止向公所申請，每公頃救助10萬元。

大阿里山區受冬季降雨量創新低影響，已達茶葉旱災的「災害性天氣參數」。春茶採收期逼近，但春雨遲遲未至，茶園普遍缺水。農業處指出，依據農業天然災害救助辦法，縣府報請中央公告辦理現金救助與低利貸款，以協助農民減輕損失。

走進茶園，枯旱景象令人憂心。茶農表示，長時間未降雨導致土壤乾裂，踩在園區只聽見枯葉沙沙聲，甚至連去年施灑的有機肥料都尚未分解。番路鄉隙頂茶農黃昶升直言，茶園受損面積達5至8成，且近年氣候變遷明顯，春季缺水幾成常態。由於山區水源優先供應民生，農業用水極為有限，農民目前只能設法澆水讓茶樹活下來，避免全面枯死 。

他表示，通常最晚3月中旬會有雨水，但今年雨水遲遲未出現，寄望清明節前後，如果還是持續乾旱，「還是會想辦法澆水，讓它不要死掉」。

儘管產量預期大減，茶農也透露無奈，表示茶葉不同於青菜、稻米等生活必需品，即便因災減產，能調漲的價格依然有限，消費者的接受度是很大考驗。至於10萬元「加減補貼」，對茶農而言無法彌補所有損失。

目前茶葉價錢稍微上揚，但依以往經驗因氣候造成的滅產要調漲的空間有限，消費者的接受度比較低，以固定客群而言會以他以往的價錢作為基準去考量。

本次現金救助對象為損失率達20%以上的人，未達20%者不予救助。相關公所受理期間假日照常受理，若因天災停止上班則受理期限順延。農民若因不可抗力事由未能準時申請，可於原因消滅後10日內申請回復原狀。