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1個月9成地主簽約 富品建設廣慈園區成立都更中心

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
富品都更整合服務中心」啟動。（圖／富品建設提供）
富品都更整合服務中心」啟動。（圖／富品建設提供）

提供地主複合式選擇，近年在都更市場快速崛起的富品建設，近期在信義區廣慈園區一帶進行整合，一個月即簽約九成掛件送案。看好商機，富品建設在當地大道路成立「都更整合服務中心」，目前已有多個社區接觸。

富品建設董事長曾富瑋表示，富品在廣慈園區都更案，位於大道路上，原為4層樓公寓，基地約300多坪，富品提供住戶合建、委建，買賣等多種方式，若地主選擇委建，扣除成本後分回比例高達66%以上。

他表示，由於此都更案預估可獲都更獎勵，防災型獎勵，再加上富品協助容積移轉，即使持分較小的地主，也有機會在不花錢情況下，分回接近原面積的更新後住宅。若願意承擔貸款，則可取得接近100%完整權益。

富品建設表示，都市更新涉及容積計算、基地條件、權益分配與契約內容，一般居民難以全面掌握，容易造成資訊落差並延長整合時間。服務中心成立後，將提供權益評估、容積分析、開發條件與合約風險等專業諮詢，協助地主釐清關鍵決策，讓更新過程更透明順暢。

富品表示，在自主都更政策推動下，未來都更將由地主主導，結合建築、金融與工程管理等專業團隊共同推動，富品長期實務操作的委建模式與政策方向相符，能協助地主保留土地權利，同時確保工程品質與資金安全。

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