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打開外銷新通路 花蓮縣府率團參展IFE拓展歐洲商機

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府整合多家品牌業者，將參加3月30日至4月1日在英國倫敦登場的「英國國際食品飲料展」，推廣縣內優質的有機農產品。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府整合多家品牌業者，將參加3月30日至4月1日在英國倫敦登場的「英國國際食品飲料展」，推廣縣內優質的有機農產品。圖／花蓮縣政府提供

為積極拓展歐洲通路，花蓮縣政府整合在地有機農產品牌，將於3月30日至4月1日遠赴英國倫敦參加英國國際食品飲料展（IFE），盼藉歐洲重要專業展會平台，推廣花蓮優質農產品，拓展海外市場通路。

英國國際食品飲料展（International Food & Drink Event, IFE）為當地具指標性的食品展之一，匯聚全球食品品牌、進口商、零售與餐飲業者，被視為進軍歐洲市場的重要窗口，今年展會於倫敦Excel展覽中心舉行，預期吸引許多買主參與。

縣長徐榛蔚表示，花蓮長期發展有機農業，已逐步建立台灣重要有機產區地位，縣府去年曾率團參加英國天然有機產品展，展出有機米、雜糧與特色加工品，並與歐洲進口商及通路業者深入交流，累積國際行銷經驗；今年再度參展，將延續既有基礎，持續強化與歐洲市場的互動。

縣府指出，本次整合多家在地品牌參展，展品涵蓋銀川有機米、有機米麵、花蓮蕎麥商品、花蓮好豆合作社醇豆奶、有機蛋捲及德森農場有機金針等，呈現花蓮優質環境孕育的多元農產，以及從原料生產到加工應用的產業成果。

縣府強調，除產品展示外，也將透過展會與國際買主建立穩定合作關係，協助在地農企業拓展海外商機，提升花蓮農產品國際能見度，逐步開拓更寬廣的市場版圖。

花蓮縣政府整合多家品牌業者，將參加3月30日至4月1日在英國倫敦登場的「英國國際食品飲料展」，推廣縣內優質的有機農產品。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府整合多家品牌業者，將參加3月30日至4月1日在英國倫敦登場的「英國國際食品飲料展」，推廣縣內優質的有機農產品。圖／花蓮縣政府提供

倫敦 徐榛蔚 花蓮

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