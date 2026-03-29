大大數位基金會捐血家年華1.5萬袋熱血提前達標 活動持續募集至31日

今天是青年節，大大數位基金會宣布，「大大攜手讓愛永續」捐血家年華，自3月初從高雄起跑，在台灣各地熱血英雄的響應下，原本預計3月31日募集15,000袋目標，已於26日提前達標！這項提前五天完成的壯舉，不僅展現了台灣社會的愛心韌性，更見證了基金會號召公益的驚人凝聚力。

本次捐血活動最具意義的里程碑第15,000名熱心捐血民眾落在新北樹林捐血室。獲得這份幸運的是擁有30次捐血經驗的吳先生，他笑稱自己只是接到捐血中心通知「捐血的間隔期滿了」便自動報到，沒想到成為具有指標意義的幸運兒，他也感佩大大數位基金會主動推廣捐血，對於緩解血荒極具意義。

第15,001名熱心捐血民眾廖小姐，因家人曾有輸血需求，讓她深知血液珍貴，即便血管細、流速慢，仍願意花時間熱敷加速流量，只為完成助人願望。樹林捐血室護理長吳子貞表示，很高興第15,000袋的標竿目標能落在樹林捐血室，這對第一線醫療人員與所有志工而言，是莫大的鼓舞。不過她也提醒，目前仍缺A、B、O型血，最缺的是O型，希望大家繼續踴躍捐血。

大大基金會表示，活動期間，各地捐血站皆湧現感人故事。長期受社會各界協助的視障人士陳先生也挽袖響應，他說：「平時走在路上總有人扶我一把，今天我想換我拉別人一把。捐血是一個雙贏的助人行為，所以固定時間都會來捐血。」這份跨越障礙、主動付出的精神，成為活動中最動人的風景。

此外，這份愛的力量也向年輕世代扎根。在關渡捐血中心，國防大學管理學院有56位學生集體出動，每位學子都精神奕奕，展現守護社會的決心；而來自台北市立大學的兩位大二女生，則在南海捐血室獻出了人生「首捐」，雖然原本怕針，但想到自己的血液能「救人一家」，認為這是最酷的成年禮。

最令人動容的時刻，是年滿70歲的黃女士，在捐血中心眾人的見證下，她依依不捨地獻出了人生最後一次的捐血紀錄。黃女士多年來用熱血守護無數生命，今日她正式領取「捐血畢業禮物」，為捐血生涯畫下完美句點。

大大數位基金會連續舉辦三年捐血活動，從第一年的1萬袋，到去年的1.2萬袋，今年將目標提升至1.5萬袋，展現守護社會的決心。大大數位基金會董事長戴永輝表示「看見目標提前達成，最感謝的是每一位挽起袖子的英雄。企業的力量有限，但透過基金會的串聯，能讓零散的愛心匯集成川。」他由衷希望透過這類活動讓「公益成為一種日常」，讓善的力量在台灣這片土地上持續發光。活動仍將持續至3月31日，並提供由海霸王集團與大地酒店贊助的高級禮盒與手工餅乾，捐血500CC民眾還可獲贈寬頻與有線電視一個月免費兌換券。