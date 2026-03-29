桃園產業用地恐供不應求 市府：試辦「合作開發」突破僵局

桃園市國土計畫通盤檢討顯示，2036年預估所需產業用地達1萬5284公頃，現況僅1萬1423公頃，扣除已規畫及規畫中園區仍短缺2518公頃，民代呼籲市府加速推動產業園區開發，經發局回應，已在大溪、大園及新屋頭洲等3處園區試行「合作開發」機制，讓地主以原有土地權值配回土地，突破傳統協議價購的用地取得困境。

議員許家睿表示，桃園未來產業用地需求龐大，目前缺額達3860多公頃，扣掉已規畫的563公頃及規畫中的776公頃，仍有2518多公頃缺口，為因應「桃竹苗大矽谷計畫」及桃園整體產業發展，市府應加緊腳步，尚未規畫的用地應盡速規畫，規畫中的產業園區也要加速落實。

許家睿指出，目前全台產業園區開發普遍以土地徵收條例第11條之1的「協議價購」方式取得土地，但過程往往困難重重，要求經發局研議協議價購以外的方法，建立地主參與合作開發的機制。

經發局表示，市府主要透過加速開發航空城產專區與桃科二期、規畫推動公辦報編產業園區7處及都市計畫變更方式取得產業用地、輔導民間園區報編，以及持續推動工業區立體化等方式，增加產業用地供給；市長張善政上任後，民間申請報編產業園區總計32案，核定設置6案，開發計畫原則同意暨核定設置共13案。

經發局指出，在協議價購以外，已研擬從優補償措施，增加獎勵金鼓勵地主參與，並建立合作開發機制。地主若提出符合開發計畫要求的設廠計畫，包括開發時程及產業類別均須符合園區規畫規定，經審查合格後，市府將與地主簽訂協議，地主可依原有土地權值計算，透過權值等值換算後配回土地。

經發局表示，未來規畫的產業園區包含大園智慧、大溪科技、新屋頭洲、大園內海、八德興豐、平鎮東龍等園區，如開發計畫審查通過，將於用地取得階段推動合作開發機制。如地主協議價購不願配合或協議不成，將依法辦理徵收取得所需土地。