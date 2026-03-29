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Grab併台灣foodpanda 專家：外送市場掀生態戰

中央社／ 台北29日電
東南亞應用程式Grab於23日發布新聞稿，宣布將以6億美元（約新台幣193億元）估價現金收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。中央社
東南亞應用程式Grab於23日發布新聞稿，宣布將以6億美元（約新台幣193億元）估價現金收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。中央社

東南亞「超級APP」Grab宣布收購foodpanda台灣業務，為外送市場投下震撼彈。專家指出，台灣外送市場將升級為生態系戰爭，但由於規模有限、成本攀升，經營台灣外送環境轉趨嚴苛，Grab要複製東南亞成功模式，仍面臨價格補貼與平台整合等挑戰。

東南亞叫車與外送龍頭Grab日前宣布，以約6億美元（約新台幣193億元）收購foodpanda台灣業務，若公平會審查通過，Grab預計於2026年下半年完成交易，規劃2027年上半年完成平台整併，將原foodpanda用戶全面轉移至Grab應用程式。

從外送到金融　Grab打造「超級APPP」生態系

成立於2012年的Grab，已發展為東南亞代表性的「超級APP」，業務涵蓋外送、交通移動與數位金融3大領域，服務遍及8個國家、超過900個城市，每月活躍交易用戶超過5000萬。

Grab主打以單一平台整合多元服務，從餐點、生鮮配送、包裹寄送，到叫車、支付，甚至貸款與保險等金融服務皆可一站完成。在零售方面，Grab於馬來西亞經營Jaya Grocer與Everrise超市，切入即時生鮮配送；金融服務則透過新加坡GXS Bank與馬來西亞GXBank，布局數位銀行市場。

台灣大哥大總經理林之晨表示，Grab的競爭優勢在於完整生態系，涵蓋外送、叫車與金流，並與電信及金融業合作發展類網銀服務，「若能將東南亞成功經驗複製至台灣，對用戶而言，將帶來相當大的便利性與價值。」

從「雙寡占」走向生態戰　競爭邏輯出現轉變

過去數年，台灣外送市場長期由Uber Eats與foodpanda形成「雙寡占」結構。Uber Eats母公司曾試圖併購foodpanda台灣業務，但遭主管機關否決，使市場維持既有競爭態勢。

然而，Grab的進場，意味競爭邏輯可能出現轉變。相較於單一外送平台，Grab以整合叫車、外送、支付與金融服務為核心，打造橫跨多元生活場景的服務體系。業界人士分析，未來競爭將不再僅限於「誰送得更快、價格更低」，而是轉向「誰能掌握更多使用場景」，包括是否能延長用戶停留時間、整合多元服務，以及進一步累積消費數據，形成生態系優勢。

市場規模有限　外送產業經營環境轉趨嚴苛

不過，商管財經專家李世珍對中央社記者表示，台灣外送市場已出現質變，由於規模經濟有限，目前大致呈現「老大、老二獨強」的格局，也很難有第3家業者出現的空間，這也是為什麼Grab進軍台灣選擇以併購foodpanda方式登台。

他進一步分析，隨著外送專法上路，平台在人力保障與制度成本上明顯提高，加上台灣街邊餐飲密集，消費者取得餐食便利，使外送需求雖持續成長，但仍具高度替代性，「很多時候仍需仰賴名店效應或促銷活動來帶動訂單」。李世珍說，整體外送經營環境其實是愈來愈嚴苛。

在此背景下，Grab若將既有生態系導入台灣，挑戰不容小覷。李世珍指出，在叫車服務領域，Grab將直接與Uber、台灣大車隊等在地業者競爭，不排除透過價格戰與補貼策略搶市；在外送市場，同樣需投入大量資源，吸引消費者與店家。

「外送平台本質上是一個三方平衡的結構，」他指出，平台必須同時兼顧消費者價格、店家抽成與外送員報酬，如何在三者之間取得平衡，是經營關鍵。

消費者短期受惠　長期仍看服務與體驗

整體而言，市場普遍認為，新競爭者加入，短期將帶動補貼與促銷，消費者可望受惠。但李世珍提醒，Grab能否在台灣站穩腳步，仍取決於多項因素，包括平台操作是否友善、價格策略是否具吸引力，以及客服與爭議處理機制是否完善。

業界人士指出，未來可從3大面向觀察市場變化。首先，價格戰是否再起。新業者進入市場，常透過補貼快速擴張用戶，若類似策略在台灣重演，短期內將刺激需求，但也可能壓縮平台與商家利潤。

其次，服務版圖擴張速度。市場關注Grab是否導入完整東南亞模式，包括叫車、即時生鮮配送及數位金融服務等，若成功落地，將對計程車平台、支付業者與零售通路形成競爭壓力。

第3，平台整合與轉換風險。Grab預計於2027年在台完成系統轉移，屆時原foodpanda用戶與商家將全面轉至Grab平台，過程中的使用體驗、訂單穩定度與商家適應情況，將成為關鍵，任何轉換不順，都可能讓競爭對手趁勢搶市。

Grab foodpanda 外送平台

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