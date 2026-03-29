迎接斯巴德障礙賽十周年 台南漁光島辦戶外訓練營

為迎接 2026 年斯巴達障礙跑台南站賽事，主辦單位特別於台南漁光島舉辦戶外訓練營，提前替選手暖身備戰。此次訓練營不僅吸引來自全台各地的斯巴達愛好者參與，台南市政府副秘書長徐健麟也親自到場體驗，與民眾一同走進沙地與海風交織的天然訓練場，感受不同於健身房的運動魅力。

本次賽事由寬寬整合行銷與社團法人台南市全人教育及兒少發展協會共同主辦，特別邀請教育部臺南市聯絡處暨學生校外生活輔導會以及學生輔導諮商中心共同參與，除邀請三單位服務對象外，亦邀請南英商工主任、棒球隊教練及學生、海事學校風帆隊教練及學生一同參與此次訓練營。

徐健麟表示，非常歡迎全國各地的斯巴達好朋友來到漁光島參與訓練營，自己也親身投入其中，提前為 4 月 18、19 日的正式賽事做準備。他也邀請選手們在比賽之餘多留在台南，欣賞在地風景、品嚐美食，感受城市魅力。他笑說，平常多在健身房訓練，這次來到戶外，全身沾滿沙子卻格外開心，「接近大自然的感覺非常棒，也很期待自己能在比賽中拿到好成績。」

主辦單位表示，相較於室內訓練的平穩環境，戶外地形變化多端，對於核心穩定、協調性與全身控制能力要求更高，也更貼近斯巴達賽事真實狀態。

本次訓練營也吸引台南在地學校運動隊伍參與，包括台南海事棒球隊與風帆隊，由教練親自帶隊體驗不同型態的訓練。風帆隊教練表示，平時訓練較少著重在協調性與複合式動作，今天的內容對選手來說是一大挑戰，「斯巴達障礙賽會同時考驗體能與心理，對運動員幫助很大。」不過由於近期正值全國賽前密集訓練期，隊員們笑說「今天練到有點蹲不下去」。

同樣來自台南的南英商工棒球隊也現身參與，有隊員笑說，身為台南人卻是第一次踏上漁光島，「風景很漂亮，邊訓練心情也很好。」適逢球隊體能訓練週，他們形容這次訓練營像是額外加課，不過與平時高強度訓練相比，「今天反而算是比較輕鬆，但很新鮮。」

除了成人組外，現場有不少兒童組一同參與體驗，小朋友在沙地中奔跑、翻滾、挑戰各項關卡，完全不怕弄髒，甚至開心直呼自己是小勇士，一點都不覺得累。家長則笑說，孩子們體力大量消耗，「今天晚上一定很好睡」，現場氣氛熱鬧又充滿活力。

隨著斯巴達十週年台南站即將到來，這場結合自然環境與實戰元素的訓練營，不僅讓選手提前了解戶外及室內訓練的不同，也讓更多人感受到戶外障礙運動的魅力。在海風與沙地之間，每一次奔跑與翻越，都為即將到來的賽事累積能量，也點燃更多人對斯巴達挑戰的熱血期待。