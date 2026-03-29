快訊

早上喝咖啡還是茶？ 營養師揭提神差異與健康關鍵

泡菜吃錯當心發胖！ 醫曝台式泡菜製作真相：2大關鍵慘輸韓式

聽新聞
0:00 / 0:00

中東地緣衝突升溫 長榮、陽明、萬海持續深化航網布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中東地緣衝突升溫航運業持續深化航網布局。圖／陽明資料照
中東地緣衝突升溫航運業持續深化航網布局。圖／陽明資料照

近期中東地緣政治衝突升溫，使波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險明顯上升，中國大陸生產重鎮地位版圖易主市場變動下的全新商機長榮、陽明、萬海持續深化東南亞市場布局。

為全球海空運網絡增添新的不確定性，相關衝擊可能不僅限於衝突區域，而是透過全球運輸網絡產生連鎖效應。尤其，近年來美中貿易戰愈演愈烈，大陸的生產重鎮角色也一起改變。

過去全盛時期，大陸出口北美地區的貨量占比超過五成，推估2025年已經降到三成。全球供應鏈受到美中貿易摩擦與關稅政策加速重組，大量製造業逐步從產能從中國大陸移轉至越南、柬埔寨及東南亞其他地區，大陸布局的企業已加速往東南亞市場移動。

亞洲區間市場需求強勁，新一輪搶近洋線大戰即將開跑，國內長榮、陽明、萬海擁有在地優勢，提前布局卡位迎變動商機，2025年長榮、陽明、萬海瞄準市場需求，提升亞洲區間航線網絡，為因應東南亞新興市場蓬勃發展及區域貿易往來需求，新闢華北-印尼-星馬航線(CIM)。

陽明海運持續深化亞洲區域航線網絡布局，4月3日起新增中國(華南)至新馬航線(CSM)航線，此航線的設計連結各區域樞紐港口，不僅強化陽明海運在華南與東南亞間的直航服務，更以靈活且全面之亞洲區間網絡，協助客戶因應多變的市場需求。

大陸 陽明 東南亞

延伸閱讀

經濟日報社論／美中對立下 台灣要找發展策略

美伊戰事反覆拖累市場、日股盤中跌逾千點 這檔商社 ETF 逆勢漲逾1%

中東戰火燒出避風港！日經大跌千點00955逆勢漲逾1％

中東衝突升溫風險 00715L 攀升10%

相關新聞

Grab併台灣foodpanda 專家：外送市場掀生態戰

東南亞「超級APP」Grab宣布收購foodpanda台灣業務，為外送市場投下震撼彈。專家指出，台灣外送市場將升級為生態...

公設保留地解編住宅區 苗栗啟動公辦市地重劃3案

苗栗縣公共設施用地專案通盤檢討解編，縣府第一波公辦市地重劃啟動，3案共10.88公頃，都在頭份市蛋黃區，近期陸續辦理開工，預計明年完工，點交還地於民。

Grab駁繞道投資與中資疑慮 Uber、滴滴出行投票權低

東南亞外送龍頭Grab收購foodpanda台灣業務，其股東結構引發Uber「繞道」投資及中資疑慮。Grab回應中央社指...

華航皮卡丘彩繪機 4月1日出廠

華航「皮卡丘彩繪機 」將於4月1日正式出廠，並將舉行發表會，13隻人氣寶可夢躍上機身，同時也會推出多款機上用品。華航長期看好「萌商機」，推竹各種知名卡通彩繪機，有助於吸引消費者目光，進一步推升華航載客率。

桃園產業用地恐供不應求 市府：試辦「合作開發」突破僵局

桃園市國土計畫通盤檢討顯示，2036年預估所需產業用地達1萬5284公頃，現況僅1萬1423公頃，扣除已規畫及規畫中園區仍短缺2518公頃，民代呼籲市府加速推動產業園區開發，經發局回應，已在大溪、大園及新屋頭洲等3處園區試行「合作開發」機制，讓地主以原有土地權值配回土地，突破傳統協議價購的用地取得困境。

繼越南取得藥證後 高端腸病毒疫苗再向馬來西亞提交上市審查

高端疫苗（6547）27日宣布，該公司已向馬來西亞國家藥品管理局（NPRA）提交恩穩健 (Envacgen)腸病毒71型疫苗新藥審查（NDA），目標搶攻馬國每年40萬名的新生兒疫情防禦市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。