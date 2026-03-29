中東地緣衝突升溫 長榮、陽明、萬海持續深化航網布局

近期中東地緣政治衝突升溫，使波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險明顯上升，中國大陸生產重鎮地位版圖易主市場變動下的全新商機長榮、陽明、萬海持續深化東南亞市場布局。

為全球海空運網絡增添新的不確定性，相關衝擊可能不僅限於衝突區域，而是透過全球運輸網絡產生連鎖效應。尤其，近年來美中貿易戰愈演愈烈，大陸的生產重鎮角色也一起改變。

過去全盛時期，大陸出口北美地區的貨量占比超過五成，推估2025年已經降到三成。全球供應鏈受到美中貿易摩擦與關稅政策加速重組，大量製造業逐步從產能從中國大陸移轉至越南、柬埔寨及東南亞其他地區，大陸布局的企業已加速往東南亞市場移動。

亞洲區間市場需求強勁，新一輪搶近洋線大戰即將開跑，國內長榮、陽明、萬海擁有在地優勢，提前布局卡位迎變動商機，2025年長榮、陽明、萬海瞄準市場需求，提升亞洲區間航線網絡，為因應東南亞新興市場蓬勃發展及區域貿易往來需求，新闢華北-印尼-星馬航線(CIM)。

陽明海運持續深化亞洲區域航線網絡布局，4月3日起新增中國(華南)至新馬航線(CSM)航線，此航線的設計連結各區域樞紐港口，不僅強化陽明海運在華南與東南亞間的直航服務，更以靈活且全面之亞洲區間網絡，協助客戶因應多變的市場需求。