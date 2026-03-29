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Grab駁繞道投資與中資疑慮 Uber、滴滴出行投票權低

中央社／ 台北29日電
Grab擬收購台灣foodpanda。聯合報系資料照
Grab擬收購台灣foodpanda。聯合報系資料照

東南亞外送龍頭Grab收購foodpanda台灣業務，其股東結構引發Uber「繞道」投資及中資疑慮。Grab回應中央社指出，Uber持股Grab約13%，但投票權低於4%，Uber提名的Grab董事已迴避與台灣相關的董事會決策；中國滴滴出行持股Grab少於5%，投票權低於1.4%。

東南亞叫車與外送龍頭Grab，以約6億美元（約新台幣193億元）收購foodpanda台灣業務，為沉寂一段時間的外送市場投下一顆震撼彈。若公平會審查通過，Grab預計2026年下半年完成收購，目標2027年上半年完成自foodpanda平台全面轉移至Grab應用程式。

Uber Eats與foodpanda結合案先前遭駁回，但Uber是Grab最大的機構股東，持股約13.5%；如今Grab收購台灣foodpanda，引發「繞道」投資疑慮。

2024年Uber Eats擬併購foodpanda台灣外送事業，但公平會考量兩大外送平台結合後，市占率將突破9成，且Uber Eats不受競爭束縛，決議禁止結合。

對於股權方面的疑慮，中央社取得Grab回應。Grab表示，Grab總部位於新加坡，並在美國納斯達克（NASDAQ）掛牌，在雙重股權結構（Dual-class StockStructure）下，集團執行長暨共同創辦人陳炳耀（Anthony Tan）持有多數投票權，所有與台灣市場相關的策略決策，皆由Grab新加坡總部的管理團隊獨立評估。

Grab指出，Uber持有Grab約13%的普通股，但其投票權低於4%，Uber的持股來自於2018年將其東南亞業務出售給Grab所取得，Uber不參與Grab的日常營運，且Uber提名的Grab董事已迴避所有與台灣相關的董事會決策。

對於市場關注中資的疑慮，Grab表示，中國企業滴滴出行（Didi Chuxing）持有Grab少於5%的普通股，投票權低於1.4%，且未持有任何董事席次，也未有任何中國機構投資人持股超過5%。

根據申報文件及公開資料顯示，Grab股權結構方面，Uber（美國）持股約13.1%，投票權約3.5%；SoftBank（日本/英國）持股約9.8%，投票權約2.6%；Toyota Motor Corp（日本）持股約5.4%，投票權約1.4%。

在Grab機構投資人方面，超過一半來自美國，其次為日本、英國與新加坡。Grab董事會成員由來自新加坡、南韓、英國與美國的國際企業領袖組成。

針對Grab收購foodpanda台灣業務一案，公平會代理主委陳志民先前表示，未來審查將以「實質控制力」作為判斷依據，公平會將進行整體分析，掌握對市場影響程度，包含13.5%股權足以影響到什麼程度，並會留意「繞道」議題，有無市場濫用的可能性。

Grab foodpanda 新加坡 外送平台

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