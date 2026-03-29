公設保留地解編住宅區 苗栗啟動公辦市地重劃3案

苗栗縣公共設施用地專案通盤檢討解編，縣府第一波公辦市地重劃啟動，3案共10.88公頃，都在頭份市蛋黃區，近期陸續辦理開工，預計明年完工，點交還地於民。

公共設施保留地徵收經費龐大，政府無力全部徵收，經主管機關盤點因時空變遷等，沒有興闢需求，辦理專案解編，內政部核定苗栗縣3案公辦市地重劃，包括竹南頭份都市計畫整體開發範圍二、四、五，另，地方也爭取苗栗都市計畫「公兒1」盡快推動。

其中，整開二原「文中1」、「公2」、「公兒15」，在國道1號、顯會路、頭份國小、中華路之間約3.67公頃，變更住宅區、廣場及道路用地，維持部分公園兼兒童遊樂場用地；整開四原「公11」，在中央路、中興路、東桃路及工業區之間約3.12公頃，變更住宅區、灌溉設施專用區、道路用地，及維持部分公園用地；整開五原「文高2」，在中央路、德義路、都新計畫住宅區及信二街之間約4.09公頃，變更住宅區、道路用地及公園用地。

至於苗栗市「公兒1」在華清街、福星國小東南邊1.9公頃，變更住宅、道路用地，保留部分公園兼兒童遊樂場用地，市民代表曾秋桃、福星里長鄧兆詩等人反映「公兒1」長期閒置，福星里又缺乏專用活動中心，建議盡速辦理市地重劃，並考量地方需求，規畫活動中心用地。

縣府地政處、工商發展處指出，整開二、五工程都已決標，預計分別下個月及今年5、6月間開工，整開四籌備招標中，3案期程都會於明年完工，至於「公兒1」會列入將來公辦市地重劃評估，且市地重劃規畫公共設施都會考量機能，整開五鄰近建國國中，就納入運動場設計。