落實台中市幸福實踐手冊 后里「童心青廉嘉年華」登場

落實台中市政府幸福實踐手冊，台中市后里區公所28日在后里森林公園向陽道舉辦「童心青廉嘉年華」幸福親子野餐活動，整個現場約有5,000人席地而坐，這場具有幸福味的親子野餐活動，呈現出溫馨幸福家族氣氛。

台中市政府民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕致詞時表示，這是為落實台中市政府幸福實踐手冊與法務部廉政署政策的教育性宣導活動，採用「幸福家族･親子野餐」的模式，及為讓后里區學生小朋友們在活動中獲得育教於樂的效果。

同時引入聯合國SDGs第12、15、16項目標，以「誠信倫理˙幸福台中」，「廉潔永續˙守護幸福」為主題來達成「青廉學院」廉潔教育扎根及誠信品格教育，及實行循環經濟與強化綠能誠信治理宣導，深耕綠能誠信，一起構築幸福家園。

現場由台中市政府教育局、新建工程處、神岡區公所 、豐原區公所政風室及廉政志工，與月眉、七星、泰安、育英、后里、內埔國小，社團法人台灣省大專青年服務協會、台中市慈善功德會、台灣畫圈圈藝術關懷協會、陸軍航空第602旅招募諮詢站、后里消防分隊、植藝師林瑞玲、藝植幸福工作室等所設置的主題式體驗遊戲大排長龍，充滿童心歡悅。

臺灣台中地方檢察署也於現場宣導「檢察出擊」，提醒民眾審慎，一起反詐騙及反賄選。

后里在地的18位里長攜家帶眷與至親好友等，在現場設置「幸福家族･親子野餐」，呈現出最幸福宜居的家園。活動現場舞台上，還有精彩的樂舞歡樂藝術饗宴與繽紛視覺小丑秀與魔術秀，也有6個國小的小菁英藝術家表演，及親子誠信市集與氣球樂園遊戲及歡樂大摸彩。

此次活動採公私協力學理，結合產官學合作模式，由后里區公所統籌策劃，經中興大學教授林仁昱與山中山音樂工作室老師杜銘哲藝術指導。

后里區長賴同一表示，感謝眾多的協辦單位機關學校等共同參與，藉由此次活動意象將營造出「溫馨家族˙親子野餐˙廉能永續˙幸福密馬」的整體效果，也納入「環保永續」主題式體驗遊戲。

后里區清潔隊與植藝師林瑞玲、藝植幸福工作為讓學生及民眾學習物品重複利用，垃圾分類及減少商品過度包裝，實行循環經濟與強化綠能誠信治理，廉能永續宣導。

主辦單位也希望透過此次「童心青廉嘉年華」活動，落實法務部廉政署政策，能鼓舞學生們於歡樂中增進廉潔價值的認知，以柔性傳導方式向公眾宣傳倡廉反貪、反霸凌、勇於吹哨的重要性，及深耕綠能誠信意識等，堅持清廉陽光政治，打造智慧城市，提高政府效能。