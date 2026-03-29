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華航皮卡丘彩繪機 4月1日出廠
華航（2610）「皮卡丘彩繪機 」將於4月1日正式出廠，並將舉行發表會，13隻人氣寶可夢躍上機身，同時也會推出多款機上用品。華航長期看好「萌商機」，推竹各種知名卡通彩繪機，有助於吸引消費者目光，進一步推升華航載客率。
近年來努力將快樂跟感動帶到世界每一個角落，是華航的使命之一，多年前已經率先推出第一架「皮卡丘彩繪機 」，今年再推出全台第二架「皮卡丘彩繪機 」，預計未來還會有全新的迪士尼彩繪機。
國內的旅行社業者指出，通常旅客只要知道要去的行程有特殊型彩繪機飛行，都會期望能順便搭乘這班飛機，這種行程不管在價格及銷售上都比同樣行程略高，而且消費者也都願意買單。
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