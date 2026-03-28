2026國際工具機展閉幕 公會估採購效應逾20億美元

2026台灣國際工具機展（TMTS 2026）今天閉幕，主辦單位台灣工具機暨零組件工業同業公會晚間發布新聞稿表示，此次展覽吸引全球超過80個國家買主，總計近7.3萬人次國內外人士參加，其中國外觀展者占總人數比重約1成，預估創造超過20億美元採購效應。

公會指出，此次工具機展呈現台灣產業在數位轉型與綠色轉型的實質成果，透過人工智慧（AI）生態系的跨界整合，向全球印證台灣從機台銷售，轉向提供產業應用的解決方案。

產業應用方面，公會表示，此次展會展現廠商在半導體、能源與航太製造等高階領域成果，製造商打破單打獨鬥模式，透過策略結盟與技術共享，呈現由「價值鏈生態系」交織而成的整合方案，展現從單機到多軸複合加工的全方位布局。