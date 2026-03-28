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台灣身心障礙藝術家訪美交流 讓世界看見生命力量

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「有愛無礙」台灣身心障礙藝術家訪美文化交流活動，28日舉行啟航授旗儀式。圖／業者提供
「有愛無礙」台灣身心障礙藝術家訪美文化交流活動，28日舉行啟航授旗儀式。圖／業者提供

2026年春天，一群來自台灣的身心障礙藝術創作者，將帶著他們的畫作與生命故事，跨越太平洋，來到美國舊金山灣區。透過色彩、線條與音樂，他們向世界分享生命的感受與想像，也傳遞一個深刻而溫暖的訊息—愛與藝術能跨越各種界線，讓生命的可能性更加寬廣。

「有愛無礙Love Beyond Boundaries」台灣身心障礙藝術家訪美文化交流活動，將於2026年4月在美國展開。28日在台中交響樂團舉辦啟航授旗儀式，由台中市社會局長廖靜芝、世界華人工商婦女企管協會北加州分會長暨及時雨基金會執行長羅倩如、台中市交響樂團團長張淑儀等人主持。

本次活動由及時雨基金會、台灣畫話協會、飛牛基金會共同主辦，並由世界華人工商婦女企管協會北加州分會，以及台中—庫比提諾友誼城市、弗里蒙市圖書館、特殊兒童之友協辦，透過藝術展覽、文化交流與慈善音樂會，讓更多人看見身心障礙藝術創作者純粹而動人的創作力量。

羅倩如表示，這些藝術家無論面對天生或後天的生命挑戰，始終以敏銳而真誠的心靈感受世界，並將深刻的生命體驗轉化為創作的力量。透過色彩與線條，他們描繪內心的風景，也呈現對生命的理解與想像。一幅幅作品展現出超越限制的感受力與充滿張力的生命能量，也讓觀者在藝術之中看見另一種理解世界的方式。

本次訪美交流團，將帶來多位台灣身心障礙藝術創作者的作品，並於4月1日至4月30日在Fremont Main Library舉辦為期一個月的藝術展覽。透過這些充滿生命力的創作，灣區民眾將有機會近距離感受藝術如何跨越語言、文化與身體限制，傳遞人性的溫度與力量。

展覽期間也將安排藝術家與社區民眾的交流活動，讓觀眾更深入了解藝術家們的創作歷程與生命故事。

除了藝術展覽外，活動亦將於4月19日在矽谷舊金山灣區舉辦一場慈善音樂會，透過音樂與藝術的結合，喚起社會對身心障礙藝術家與共融文化的關注與支持。

在舊金山灣區活動結束後，藝術作品也將延伸至洛杉磯進行巡迴展覽，讓更多觀眾有機會欣賞這些發自內心、充滿生命力量的藝術創作。

主辦單位表示，希望透過這場跨越太平洋的藝術交流，讓更多人看見身心障礙藝術家所展現的創作能量，也讓藝術成為促進理解、尊重與包容的重要橋梁。

藝術或許無法改變世界，但它可以改變人們看待世界的方式。當人們願意停下腳步，靜靜地欣賞一幅畫或聆聽一段音樂，也許就會發現—那些被稱為「障礙」的地方，其實蘊藏著另一種獨特而珍貴的光。

有愛無礙Love Beyond Boundaries」不只是一場藝術交流活動，更是一段跨越文化與距離、以藝術與愛連結世界的旅程。

藝術家

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