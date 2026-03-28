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高鐵延伸宜蘭效益獲肯定 產官學籲納國土戰略布局、強化路網韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣軌道工程學會27日舉辦「高鐵延伸宜蘭技術參訪座談會」，邀集鐵道工程、都市計畫與運輸規劃等產官學專家，針對全國鐵路路網建設與國土發展、產業經濟及營運技術等議題進行交流。與會專家普遍認為，高鐵延伸宜蘭在國土均衡、路網韌性、高科技產業及軌道經濟發展等面向具高度效益，對提升台灣整體生產力與競爭力具關鍵意義。

學會指出，相關規劃應結合既有臺鐵系統，區隔服務不同市場客層，並同步推動軌道經濟與低碳運輸，以促進綠色永續發展。本次亦安排南港車站東側延伸界面實地勘查，並邀請日本東京工業大學教授進行新幹線專題演講，說明高速鐵路對區域發展與生活型態的影響。

與會指出，日本新幹線自1964年通車以來，路網已由約550公里擴展至2026年約3,000公里，大幅縮短城市間通勤時間，並促成長距離通勤模式，帶動都市與郊區互動轉變。透過高速鐵路與傳統鐵路雙系統運作及轉乘整合，有效提升整體運輸效率與系統韌性，亦能在災害或突發事件時提供備援能力。

在國內規劃面向，專家指出，高鐵應從國家整體軌道戰略布局審視，而非僅以單一路線技術評估。高鐵通車已對產業布局產生明顯影響，尤其半導體產業沿線群聚現象顯著，顯示高速運輸對產業效率與發展具帶動作用。相較之下，宜蘭及屏東高科技產業布局仍待強化，成為國土發展缺口。

此外，與會也關注現行臺鐵運能瓶頸。資料顯示，臺鐵全線平均載客率逾65%，西部走廊日運量超過50萬人次，瓶頸集中於七堵至樹林區間。專家指出，單靠號誌升級難以有效提升容量，需從系統與路廊層級整體規劃。高鐵延伸宜蘭除分擔運量外，亦可在極端氣候或突發事件下提供替代運輸，提升北宜走廊運輸韌性。

在軌道經濟方面，台灣高鐵通車初期日均運量約4.3萬人次，至2025年已成長至約22.5萬人次，顯示運量與土地開發形成正向循環。專家建議，未來應結合TOD（大眾運輸導向發展）、車站特定區與轉乘便利設計，打造「車站城市」，帶動區域發展。

學者亦指出，高鐵、臺鐵與捷運應形成分工明確的整體運輸體系，並納入國土計畫整體思考，而非僅聚焦單一走廊。從永續角度來看，軌道運輸具能源效率與低碳優勢，相較公路擴建，更有助減少車流並提升整體運輸效率。

台灣軌道工程學會強調，本次座談彙整產官學界專業意見，未來可供交通部及相關單位在規劃設計與政策決策時參考，以推動國家整體軌道建設與區域均衡發展。

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