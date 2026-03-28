繼越南取得藥證後 高端腸病毒疫苗再向馬來西亞提交上市審查

高端疫苗（6547）27日宣布，該公司已向馬來西亞國家藥品管理局（NPRA）提交恩穩健 (Envacgen)腸病毒71型疫苗新藥審查（NDA），目標搶攻馬國每年40萬名的新生兒疫情防禦市場。

高端疫苗表示，該公司發展的恩穩健腸病毒71型疫苗，適用於兩個月以上至未滿六歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型感染所引起之疾病，近日已向馬來西亞提交新藥審查。

高端疫苗指出，恩穩健腸病毒71型疫苗取得台灣腸病毒疫苗常規藥證並獲市場領先地位後，今年也取得越南首張腸病毒疫苗藥證。為強化東南亞市場戰略布局，公司結盟策略合作夥伴並相繼於新加坡及馬來西亞提交新藥審查。未來將持續深化海外市場布局，繼續向目標市場國家提出藥證申請，以進一步擴大腸病毒疫苗的國際市場版圖。

腸病毒感染為盛行於東南亞地區的流行疾病，其中EV71為主要的病原之一，且具有高度嗜神經性及高致病力，易造成如肢體麻痺、腦炎、腦膜炎、肺水腫或出血等嚴重併發症甚至死亡。

尤其新冠疫情之後的免疫負債，使多數嬰幼兒缺乏自然感染抗體，導致東南亞各國近年迎來腸病毒疫情反撲，進一步提升市場對重症預防疫苗的龐大且迫切需求。

高端疫苗表示，在馬來西亞，由腸病毒感染引發的手足口症（HFMD）已被馬來西亞衛生部列為重點監測疾病之一，疫情呈現週期性爆發趨勢。根據當地流行病學監測，2025年腸病毒疫情大幅上升，且引發重症之病原包含EV71。馬來西亞近年新生兒人口數約每年40萬人，迄今尚無腸病毒疫苗產品取得藥證上市銷售，具備未被滿足之醫療需求與市場發展潛力。

恩穩健腸病毒71型疫苗的多國多中心三期臨床試驗結果，證明疫苗有效性達100%（統計學普瓦松回歸分析有效性達96.8% ），且對東南亞主要流行之基因亞型亦具保護效力。此項三期臨床數據不僅獲得國際頂尖醫學期刊《The Lancet 刺胳針》審查發表，且在專家撰文中，特別強調了恩穩健腸病毒疫苗在2至6個月嬰幼兒預防的重要性，以及第三針追加免疫施打的免疫持久性效益。此外，長期追蹤數據更進一步證實，完整接種恩穩健腸病毒疫苗後的抗體濃度可維持至少五年以上，此項數據亦已刊登於國際醫學期刊《Vaccines》。