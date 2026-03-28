快訊

中職／執教兄弟壓力大…身體變差！林威助：三連敗就會被喊下台

2年前預言「柯文哲無罪」！今一審重判17年 命理師道歉宣封筆

聽新聞
0:00 / 0:00

搶佑全母公司經營權？圖靈私募基金持股僅5.6% 卻提名九席董事名單

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國內知名連鎖藥局佑全藥品的母公司優盛醫學（4121）近期爆發經營權之爭，市場派代表圖靈私募基金傳出與公司派協商董事席次未果，近日已自行提名全數九席董事，將在今年股東會董事改選上與公司派正面對決。優盛27日召開董事會後，也公告新提名九席董事要捍衛公司主導權。

成立於1988年的優盛醫學，主力產品為數位血壓計、呼吸治療及溫度量測設備，屬成熟競爭的紅海市場。旗下的佑全連鎖藥局，為國內僅次於大樹之外的第二大連鎖藥局，其通路資源頗受外部投資人重視。

根據圖靈官方網站介紹，該公司在2023年成立了台灣第一檔併購私募股權基金，併購標的為台灣上市上櫃公司，且2020年起就擔任台灣多家上市上櫃公司的併購投資買方顧問，協助客戶進行權益法併購投資。

業內人士指出，圖靈公司自2025年10月開始買進優盛醫學股票，今年農曆年前曾與優盛董事長劉志平接觸，曾經提出要求要拿下三分之一的董事席次，且發信給優盛公司，希望協商董事席次，但因優盛沒有回應。根據優盛最新公告訊息，圖靈目前持有優盛的股份僅有5.62%，但該公司近日仍提名九席董事，頗令優盛意外。

優盛醫學董事長劉志平表示，優盛醫學目前大股東與經營團隊仍維持逾四成持股，他和公司及全體股東的利益高度一致，有責任、也最重視公司的長期價值與股東權益。因此公司派也提出九席代表要捍衛董事會席次。

劉志平強調，優盛醫學在醫療器材事業方面，規劃於2026至2027年間完成歐盟MDD轉換至MDR的認證作業，並同步推進新產品取證進度。隨著法規轉換完成及產品線擴展，對未來營收成長具高度信心。

另針對轉投資的佑全藥局，劉志平也指出，2026年將調整展店節奏，同時隨著既有門市裝潢折舊逐步完成，成本壓力可望明顯下降。在此基礎上，預期2026年將恢復獲利積極推進。

董事 醫療器材

延伸閱讀

泰合生技拚上市 今年首家國內掛牌申請生力軍

普生通過德國LIPH換股投資案 強化財務結構、提升未來資本運作彈性

國票金改選 公股拚奪主導權

相關新聞

運價翻揚 帶旺貨櫃三雄 法人看好長榮、陽明、萬海營運

中東戰爭持續影響市場供需，運價僅回檔一周，本周再度大漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（27）日出爐，指數漲119.82點至1826.77點，周漲幅7%；其中遠東到美西、美東漲幅都逾一成。

繼越南取得藥證後 高端腸病毒疫苗再向馬來西亞提交上市審查

高端疫苗（6547）27日宣布，該公司已向馬來西亞國家藥品管理局（NPRA）提交恩穩健 (Envacgen)腸病毒71型疫苗新藥審查（NDA），目標搶攻馬國每年40萬名的新生兒疫情防禦市場。

搶佑全母公司經營權？圖靈私募基金持股僅5.6% 卻提名九席董事名單

國內知名連鎖藥局佑全藥品的母公司優盛醫學（4121）近期爆發經營權之爭，市場派代表圖靈私募基金傳出與公司派協商董事席次未果，近日已自行提名全數九席董事，將在今年股東會董事改選上與公司派正面對決。優盛27日召開董事會後，也公告新提名九席董事要捍衛公司主導權。

少子化下「彈性住宅」正夯 小夫妻到小家庭一屋搞定

台灣少子化愈來愈嚴重，家庭結構也出現改變，台灣住宅市場的產品邏輯也跟著變化。過去建商比的是坪數大小、房數多寡，如今則逐漸轉向「可以有多少彈性」，從可調整格局到延伸居住服務，住宅設計與經營模式開始出現結構性的轉變。

機械業者整合資源 必走之路

國內機械大廠和大集團、友嘉集團先後宣布推動產業控股，台灣機械公會理事長莊大立不諱言，面對關稅、地緣政治衝突等嚴峻挑戰，一場殘酷的「淘汰賽」已然展開，未來除了大者恆大，業者也必須轉型升級，做出差異化，才能永續生存。

佑全母公司爆經營權之爭

國內知名連鎖藥局佑全藥品母公司、優盛醫學，近期爆發經營權之爭，市場派代表圖靈私募基金傳出曾與公司派協商董事席次未果，改採強硬策略，圖靈近日已自行提名全數九席董事，將在今年股東會董事改選時，與公司派正面對決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。