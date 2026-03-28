搶佑全母公司經營權？圖靈私募基金持股僅5.6% 卻提名九席董事名單

國內知名連鎖藥局佑全藥品的母公司優盛醫學（4121）近期爆發經營權之爭，市場派代表圖靈私募基金傳出與公司派協商董事席次未果，近日已自行提名全數九席董事，將在今年股東會董事改選上與公司派正面對決。優盛27日召開董事會後，也公告新提名九席董事要捍衛公司主導權。

成立於1988年的優盛醫學，主力產品為數位血壓計、呼吸治療及溫度量測設備，屬成熟競爭的紅海市場。旗下的佑全連鎖藥局，為國內僅次於大樹之外的第二大連鎖藥局，其通路資源頗受外部投資人重視。

根據圖靈官方網站介紹，該公司在2023年成立了台灣第一檔併購私募股權基金，併購標的為台灣上市上櫃公司，且2020年起就擔任台灣多家上市上櫃公司的併購投資買方顧問，協助客戶進行權益法併購投資。

業內人士指出，圖靈公司自2025年10月開始買進優盛醫學股票，今年農曆年前曾與優盛董事長劉志平接觸，曾經提出要求要拿下三分之一的董事席次，且發信給優盛公司，希望協商董事席次，但因優盛沒有回應。根據優盛最新公告訊息，圖靈目前持有優盛的股份僅有5.62%，但該公司近日仍提名九席董事，頗令優盛意外。

優盛醫學董事長劉志平表示，優盛醫學目前大股東與經營團隊仍維持逾四成持股，他和公司及全體股東的利益高度一致，有責任、也最重視公司的長期價值與股東權益。因此公司派也提出九席代表要捍衛董事會席次。

劉志平強調，優盛醫學在醫療器材事業方面，規劃於2026至2027年間完成歐盟MDD轉換至MDR的認證作業，並同步推進新產品取證進度。隨著法規轉換完成及產品線擴展，對未來營收成長具高度信心。

另針對轉投資的佑全藥局，劉志平也指出，2026年將調整展店節奏，同時隨著既有門市裝潢折舊逐步完成，成本壓力可望明顯下降。在此基礎上，預期2026年將恢復獲利積極推進。