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晶華酒店未來三年拓點 不停歇

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶華酒店擴張腳步加快，隨品牌授權與管理輸出模式逐步成熟，未來三年每年都將有新飯店開出，開發中酒店共六間、總房數達475間，涵蓋晶英、晶泉丰旅與捷絲旅三大品牌，擴大國內外據點布局，也為國內觀光市場增添新供給。

晶華（2707）總經理吳偉正昨（27）日表示，集團近年持續透過品牌授權與委託經營模式擴張版圖，即使沒有此次處分麗晶股權，既有擴張計畫也會照原定時程推進。

根據規劃，將於今年開出的新據點為台北市中山區捷絲旅中山館，規劃50間房，預計6月開幕；2027年將迎來擴張高峰，包括日本大阪心齋橋二館、林口晶英及捷絲旅林口館等三館將陸續加入營運；2028年再開出宜蘭頭城晶泉丰旅與墾丁白沙灣館，布局休閒度假市場。

其中，林口新館被視為下一波重要布局。吳偉正指出，林口近年除具Outlet與交通優勢，也逐步形成雙語學校、年輕家庭與退休換屋族群聚集的新生活圈，消費潛力看好。未來林口館除客房，也將同步導入三燔、Robin’s牛排館與晶華軒等餐飲品牌，擴大集團餐飲與住宿整體輸出效益。

產品規劃上，晶華同步調整新館定位，日本捷絲旅二館未來將朝可容納家庭客與長住需求房型發展，導入附簡易廚房、多人入住與生活機能設計，強化都會型旅宿差異化競爭力，未來也有計畫複製概念到其他館別。隨新館陸續開出，晶華也將進一步擴大在國內觀光與城市旅宿市場的布局深度。

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