中鋼紀念品 沒有驚喜

中鋼（2002）昨（27）日公布今年股東會紀念品是「統一超商50元商品卡」。公司表示，雖然短期營運承壓，但為感謝股東支持與信任，仍規劃配發0.15元現金股利，並致贈紀念品。期盼與股東繼續並肩前行，迎接產業復甦。

中鋼股東會將於5月22日召開，該公司每年股東會紀念品向為許多股民津津樂道的熱門議題。中鋼過去五年紀念品包括純鈦永輕巧瓶、砧心有您、傘Q、精緻鈦ONE戶外型環保餐具、熊愛台灣棘輪起子工具組，令股民感到驚艷，大讚質感好、誠意滿滿，這次僅提供「統一超商50元商品卡」，縮水程度令眾多股民大感失望。

中鋼指出，持股1,000股以上，領取紀念品方式有三種；一、完成電子投票且未交付委託書（4月22日至5月19日） ，可於今年7月8日至明年6月30日登入電子投票平臺線上領取股東會紀念品，免除現場排隊及地點限制的不便。

二、交付委託書，於委託書受託代理期間5月4日至5月8日（例假日除外），憑委託書兌領股東會紀念品。三、親自出席股東會（5月22日）領取紀念品。