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運價翻揚 帶旺貨櫃三雄 法人看好長榮、陽明、萬海營運

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
中東戰爭持續影響市場供需，運價僅回檔一周，本周再度大漲。 聯合報系資料照
中東戰爭持續影響市場供需，運價僅回檔一周，本周再度大漲。 聯合報系資料照

中東戰爭持續影響市場供需，運價僅回檔一周，本周再度大漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（27）日出爐，指數漲119.82點至1826.77點，周漲幅7%；其中遠東到美西、美東漲幅都逾一成。

法人分析，今年全球貨櫃輪供、需受美以伊戰火影響，造成塞港、缺櫃、缺船等連鎖效應；看好長榮（2603）、陽明及萬海今年營運展望。

業界指出，中東戰事對全球運力影響已達1.5%，受此事件影響，南亞和歐洲已經開始塞港，反應隨戰事擴大，全球船舶、貨櫃調度難度拉高，4月各大海運公司都推動調價計畫，本周大陸及東南亞出貨量增加，運價開始上漲。

陽明、萬海同步認為，各種變化衝擊貨櫃輪長期處於供給不足，中東戰火影響未來主要航線運價表現「欲小不易」，且目前正值北美線進行長約談判，成本攀升，長約漲定了，各航線現貨運價也必跟著走升。

根據最新出爐運價，亞洲到波斯灣運價每TEU（20呎櫃）3,728美元，周漲404美元，周漲幅12.1%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）2,352美元，較前一期上漲195美元，周漲14.5%；遠東到美東每FEU達3,264美元，較前一期上揚342美元，周漲11.7%。

遠東到歐洲每TEU達1,703美元，較前一期上漲67美元，周漲幅4.1%；遠東到地中海每TEU為2,764美元，較前一期下跌20美元，周跌0.7%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲16美元，漲幅3.4%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU與前一周持平、遠東到韓國每TEU較前一周跌1美元。

日本 萬海 漲幅

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