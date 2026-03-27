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友嘉集團啟動產業控股 中科擴大投資旗下5家品牌進駐

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
友嘉集團台灣工具機事業群董事長黃威翌宣布，正式啟動產業控股計畫。記者宋健生/攝影
友嘉集團台灣工具機事業群董事長黃威翌宣布，正式啟動產業控股計畫。記者宋健生/攝影

全球前三大工具機製造集團友嘉集團27日宣布，正式啟動產業控股計畫，包括將旗下台灣工具機事業群五大品牌整合在中科后里園區，未來歐洲高端工具機品牌也會陸續落地台灣生產，目標建立台灣第一家工具機產業控股公司。

台灣國際工具機展今日邁入第三天，總統賴清德特別到會場為參展廠商加油打氣，他強調，台灣工具機產業具備「變形金剛」的能力，平常在生產工具機，供製造業使用，當有需要的時候，就變成國防工業、無人機的製造者。

友嘉集團台灣工具機事業群董事長黃威翌表示，由於訂單需求逐漸上升，友嘉看好台灣AI（人工智慧）半導體、無人機等軍工產業發展前景，將加碼投資台灣，預計5月啟動中科后里園區擴廠計畫，初期投資金額約12億元，新廠2027年底完工投產。

友嘉集團近年積極在全球推動併購或合資，旗下工具機事業群累計已有近40個品牌、50個生產基地，去年工具機事業群年營收約達350億元。

友嘉集團這次參加台灣國際工具機展，集結旗下義大利SIGMA與台灣友嘉、麗偉及眾程等四個品牌聯合展出，呈現從單機加工到多軸與複合加工的完整技術布局，三天展期累計接獲1.8億元訂單，表現亮眼。

目前，友嘉集團在中科后里園區握有4公頃土地，預計擴廠面積約6,000餘坪，主要將友嘉工具機事業群友嘉、麗偉、勝傑、眾程及松穎等五大品牌整合在后里園區，產品涵蓋高階五軸、車銑複合、銑車複合、大型龍門及平面、圓筒磨床等。

黃威翌表示，中科后里園區新廠預計2027年底完工，五大品牌進駐園區之後，產業控股公司也將正式成立，達成產業控股與同規共軌的營運模式，後續也不排除申請股票上市。

去年，友嘉集團台灣工具機事業群營收約23億元，隨著工具機產業景氣逐步回溫，預估今年營收可成長至40億元以上。

展望未來，黃威翌說，友嘉集團已規劃，歐洲高端品牌產品牌將陸續落地於中科后里園區生產，目標將歐洲產品全面落地於台灣國產化，朝年營收百億的產業控股公司邁進。

總統賴清德為參展廠商加油打氣，他強調台灣工具機產業具備「變形金剛」的能力。記者宋健生/攝影
總統賴清德為參展廠商加油打氣，他強調台灣工具機產業具備「變形金剛」的能力。記者宋健生/攝影

友嘉集團集結旗下義大利SIGMA與台灣友嘉、麗偉及眾程等四個品牌聯合展出。記者宋健生/攝影
友嘉集團集結旗下義大利SIGMA與台灣友嘉、麗偉及眾程等四個品牌聯合展出。記者宋健生/攝影

中科 變形金剛 品牌

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