晉弘攻下歐盟 MDR 門檻 拋棄式內視鏡邁向診療整合

晉弘 ( 6796 ) 27日宣布，自有品牌拋棄式支氣管鏡ECB 100正式通過歐盟的MDR審查。隨著歐洲感染控制標準日益嚴苛，醫療器材正由傳統重複利用模式加速轉向一次性使用設備，公司也將落實最高標衛生規範並優化臨床運作效率。

晉弘表示，這次通過的MDR認證，為晉弘攻下歐洲市場的「最後一哩路」。繼2025年拋棄式膀胱鏡成功取證後，ECB 100的加入，標誌著晉弘在歐盟27國的戰略布局已然成形。對於加護病房（ICU）與急診室（ED）中分秒必爭的醫師而言，這款產品不僅提供了高品質的即時影像，更徹底解決了傳統內視鏡因消毒不全導致交叉感染的臨床痛點 。

晉弘目前的策略規畫已不單是診斷設備，接下來還包括微創手術的治療耗材，進一步將四大拋棄式內視鏡（鼻咽鏡、支氣管鏡、膀胱鏡、關節鏡）與相關手術器械進行深度整合，提供醫師全方位的臨床解決方案：

一、呼吸與泌尿道（支氣管鏡ECB100、膀胱鏡EUC100）：已取得歐盟MDR及美國FDA 510(k)雙認證，瞄準高度年複合成長率的感染控制市場，結合一次性使用活檢鉗等手術器械，讓醫師在發現病灶的瞬間即可完成採檢與治療，真正實現「檢查與治療一氣呵成」。

二、耳鼻喉科（鼻咽鏡EES100）：已取得美國FDA 510(k)，在高齡化社會及高複合成長背景下，提供門診使用輕便的一次性使用內視鏡套組，內含檢查必備的耗材，大幅提升門診手術翻轉率。

三、骨科與運動醫學（關節鏡EJA100）：已取得美國FDA 510(k)，搭配晉弘自主開發的套管針（Trocar，如OTM 100），打造無菌手術套組。在高成長的運動傷害市場中，醫師無需等待器械滅菌，開包即用，顯著提升手術室的診療效率。

晉弘的技術核心在於「垂直整合」。透過子公司晉昇與聯讚，晉弘自主掌握了微米級全自動醫療專用攝影模組封裝技術，以及精密醫療塑膠射出技術。當這些高品質的影像與手術器械結合時，醫療效率產生了質變。更細的插入管外徑、更高清晰度的鏡頭，讓醫師在進行微創手術時能更精準地操控器械。更重要的是，一次性使用設計省略了複雜的滅菌流程，顯著提升了手術的翻轉率。這種「影像引導治療」的模式，正將晉弘從單純的設備供應商，轉化為提供創新醫療解決方案的合作夥伴。

隨着全球對感染控制（Infection Control）意識的覺醒，醫療器材正經歷從重複使用到一次性使用的結構性轉化，晉弘持續複製在台灣與美國市場的成功經驗，將高效、安全的創新醫療解決方案推向全球每一個角落。

展望2026年，晉弘將正式迎來「業務擴展年」。隨著拋棄式內視鏡應用在各科別的普及化，這四大產品線將像強勁的引擎，帶動公司整體業績穩步上揚。這不只是數字的增長，更是晉弘作為全球智慧醫療領航者，為守護病患安全、提升醫療效率所交出的亮眼成績單。