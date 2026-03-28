TBMC A+輪募資 目標上看30億

台灣生物醫藥製造公司（TBMC）執行長張幼翔昨（27）日表示，TBMC僅花一年半就建置完成的先進廠房，隨著第一階段產線開始量產，接下來也正在進行A+輪的募資計畫，募資額度15~30億元，領投人為藥華醫藥9.3億元，不過TBMC的原始股東行政院國發基金則並未參投這一輪投資。

由經濟部發起成立的台灣生物醫藥製造公司（TBMC）是在小英政府時代，為建立台灣防疫韌性而成立的CRDMO國家隊，張幼翔表示，TBMC目前具備核酸疫苗（mRNA）年產1,300萬劑的能力，已能符合「國家藥物韌性整備計畫」半年內生產600萬劑mRNA疫苗的實力。

TBMC董事長楊育民表示，該公司成立初期以建立台灣防疫需求而成立，目前定位則兼具公共衛生與市場發展雙重功能，一方面建立國家疫苗自主能力，另一方面發展高技術門檻的先進醫藥製造平台，透過技術與市場並進的策略，尋求在全球生醫產業中的長期定位。