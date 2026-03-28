佑全母公司爆經營權之爭

國內知名連鎖藥局佑全藥品母公司、優盛醫學（4121），近期爆發經營權之爭，市場派代表圖靈私募基金傳出曾與公司派協商董事席次未果，改採強硬策略，圖靈近日已自行提名全數九席董事，將在今年股東會董事改選時，與公司派正面對決。

優盛昨（27）日董事會也公告新提名九席董事，要捍衛公司主導權。

成立於1988年的優盛醫學，主力產品為數位血壓計、呼吸治療及溫度量測設備，屬成熟競爭的紅海市場。旗下的佑全連鎖藥局，為國內僅次於大樹的第二大連鎖藥局，其通路資源頗受外部投資人重視。

根據圖靈官方網站介紹，該公司在2023年成立了台灣第一檔私募股權基金，併購標的為台灣上市上櫃公司，且2020年起就擔任台灣多家上市上櫃公司的併購投資買方顧問，協助客戶進行權益法併購投資。

業內人士指出，圖靈自去年10月開始買進優盛醫學股票，要求拿下三分之一的董事席次，優盛沒有回應，後來優盛也揭露握有逾四成股權。

根據優盛最新公告，圖靈目前持有優盛股份僅5.62%，但該公司近日仍提名九席董事，頗令優盛意外。

優盛董座劉志平表示，優盛醫學有責任、也最重視公司的長期價值與股東權益。因此，昨日也提出九席代表要捍衛董事會席次。

劉志平強調，優盛醫學在醫療器材事業方面，規劃於2026至2027年間完成歐盟MDD認證轉換至MDR認證，並同步推進新產品取證進度。隨著法規轉換完成及產品線擴展，對未來營收成長具高度信心。