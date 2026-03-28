豐興鋼筋行情可望續揚

因應國際廢鋼、小鋼胚漲勢，指標性鋼筋廠豐興（2015）等下周新盤續漲可期，包括海光、威致和東鋼等鋼廠也可雨露均霑，迎接市場需求旺季到來，為營運加持。

市場人士指出，國際廢鋼及小鋼胚價格自2月下旬持續上升，增加鋼筋廠的成本壓力；同時，中東的戰事讓油價繼續飆高，國際油價一度飆破每桶119美元，BDI綜合指數目前也站上2,000點，墊高鋼廠的成本。

面對上述情勢，國內鋼筋廠自3月初展開新一波漲價行動，以本周來看，指標性鋼廠豐興的鋼筋牌價大漲每公噸500元，是今年以來最高調幅，新價來到每公噸1.8萬元。

觀察近一周市場變化，上游原料方面，國際廢鋼及小鋼胚正持續進一步攀升中，以主力的美國貨櫃廢鋼為例，攀升達每公噸335美元以上，至於在接單方面，豐興等業者均傳出接單達標消息，意味著業界下周新盤站穩在平盤之上，並有每公噸200元的漲價空間。