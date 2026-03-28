機械業者整合資源 必走之路

國內機械大廠和大集團（1536）、友嘉集團先後宣布推動產業控股，台灣機械公會理事長莊大立不諱言，面對關稅、地緣政治衝突等嚴峻挑戰，一場殘酷的「淘汰賽」已然展開，未來除了大者恆大，業者也必須轉型升級，做出差異化，才能永續生存。

和大集團近二年積極推動產業控股，預計明年成立控股公司，並納入和大、高鋒（4510）、華豐（2109）、健信（4502）驗邦泰（8935）等五家公司，目標成國內最大的汽車產業控股集團。

而配合產業控股，高鋒也提前啟動整併計畫，和大集團旗下生產高階五軸加工機的達佛羅，以及生產滾齒機設備的聚大智能科技，預計明年併入高鋒，未來將朝年營收50億元以上的高精密設備大廠目標邁進。

友嘉集團看好AI半導體與無人機等軍工產業前景，台灣工具機事業群5月啟動產業控股，中科后里園區擴建新廠，並將旗下五個品牌納入，2027年底新廠完工後，正式成立產業控股公司。

業者強調，台灣工具機廠規模普遍不大，未來透過整併、推動產控，進行研發、技術等資源整合與市場共享，已是必走的路。