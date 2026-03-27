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思捷優達與挪威頂尖研究中心簽MOU 加入全球巴金森氏症平台臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

思捷優達-KY（7829）27日宣布，子公司思捷優達公司與挪威卑爾根健康 HF 豪克蘭大學醫院（Helse Bergen HF, Haukeland University Hospital in Bergen）簽署合作備忘錄（MOU）簽訂，雙方將攜手推進AI 新藥進入HYDRA 平台臨床試驗，成為台灣首例攻入全球前兩大巴金森氏症平台試驗的新藥。

思捷優達-KY期望藉此鏈結挪威14 家醫院臨床網絡，積極布局2026 年第4季邁向全球臨床試驗，助力國際巴金森氏症臨床研究生態系的建構，亦成為跨入歐洲的重要里程碑。

思捷優達公司表示，HYDRA 是一項第三期療效評估平台臨床試驗，是全球大型巴金森氏症平台試驗之一，由挪威的臨床治療研究中心Neuro-SysMed 發起，目標是透過平行評估多種疾病修飾療法 (Disease-modifying therapy, DMT)，加速巴金森氏症領域的創新突破，並評估這些療法是否有潛力改變疾病進程。

HYDRA擁有高度整合的臨床資源、廣大的收案網絡與標準化數據架構。該平台試驗預計納入來自挪威四大醫療區域、共 14 家醫院的 800 位受試者，測試三種巴金森氏症療法延緩病程的療效。更特別的是，試驗採用調適性多臂與多階段臨床試驗設計（MAMS），能靈活地終止治療，將患者分配到更有希望的治療組，以縮短臨床試驗周期、加速臨床試驗效率。計劃預計在2026年第4季啟動，並期望在5年內獲得療效證據註。

HYDRA 計畫由協調試驗主持人Geir Olve Skeie 博士領導，並由研究主持人 Charalampos Tzoulis 教授共同推動。Tzoulis 教授現任挪威卑爾根大學神經學與神經遺傳學教授，同時也是 Haukeland 大學醫院的資深顧問醫師。Tzoulis教授表示，HYDRA不僅沿用黃金指標-巴金森氏症評定量表（MDS-UPDRS），同時，也結合數位監測和分子生物標記等客觀指標，來確認藥物長期療效並制定個人化治療策略。

Tzoulis分享，HYDRA獲得KLINBEFORSK、挪威政府、挪威研究委員會、Neuro-SysMed、挪威巴金森氏症協會與各大醫學中心的資金挹注。在雄厚資金支持與完善臨床網絡的支撐下，HYDRA 在受試者招募方面具備良好條件，並有助於推動巴金森氏症治療的研發進展。

思捷優達-KY執行長曾宇鳳表示，啟動與豪克蘭大學醫院的合作意向，是思捷優達跨入HYDRA 臨床平台試驗、邁向國際與歐洲的關鍵里程碑，透過「共享安慰劑組」的創新臨床試驗設計，可讓更多受試者有機會使用到開發中藥物，加速推進各項臨床試驗進程，讓台灣新藥候選能直接鏈結歐洲頂尖研究中心，建立強大的巴金森氏症臨床研究國際生態系。

曾宇鳳指出，α-突觸核蛋白相關疾病是一種進行性、致殘性高且目前尚無治療方法的神經退化性疾病，其中包括巴金森氏症、路易氏體失智症（DLB）和多重系統退化症（MSA），而思捷優達正致力於針對 α-突觸核蛋白相關神經退化性疾病推動新藥研發與全球臨床試驗布局，期望為患者帶來革新性療法。

平台 挪威 MOU

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