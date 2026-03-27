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台南1月房市大洗牌 新市較去年同期減逾60%、歸仁增751%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南歸仁區新建案陸續完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期增加。記者吳淑玲／攝影
台南歸仁區新建案陸續完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期增加。記者吳淑玲／攝影

台南市地政局公布今2026年1月住宅價格指數為140.33，較上月微幅下滑0.08%，與去年同期相比亦下降4.75%，整體市場呈現溫和修正態勢；但交易量逆勢回升，全市移轉棟數達2041棟，較去年同期大幅增加近五成，其中歸仁區單月交易量激增，成為本期最大亮點。

就住宅型態觀察，大廈價格指數為146.77，月跌0.16%；透天住宅指數為130.80，月漲0.02%，小幅走穩。各行政區中，新市區月跌幅最深，達2.15%，南區、新營分別下降0.54%、0.52%；相對抗跌的則有仁德、中西、安南等區，月漲幅介於0.08%至0.42%之間。若以年比來看，全部行政區皆呈下跌，跌幅前三名為新市區（9.75%）、善化區（8.00%）及新營區（7.27%）。

地政局長陳淑美指出，信用管制措施持續壓抑市場資金動能，但受科技產業發展支撐，長期基本面仍屬穩健。1月景氣信號亮紅燈，領先與同時指標續升，顯示整體經濟仍維持成長軌道。

交易量方面，歸仁、安平、永康包辦前三名，分別成交315棟、251棟、228棟。歸仁區年增幅高達751.35%，主因區內新建案陸續完工，第一次移轉登記棟數達89棟，較去年同期激增1680%；安平區年增幅亦達304.84%。相較之下，新市區本期建物總交易量較去年同期下跌逾6成、北區以及佳里區交易量下跌亦逾1成。

市長黃偉哲表示，南科特定區A至O區段徵收案今年初已進入實質開發，涵蓋安定、善化、新市三區，面積達375公頃，將構築南台灣最完整的科技產業廊帶。另「喜樹灣裡市地重劃」完工後，同步啟動觀光特區BOT招商；「砲校遷建二期」則規劃逾15公頃公園綠地，致力打造宜居永續的智慧新都。

地政局提醒，預售屋實價登錄申報件數自2024年7月起已逐步量縮，雖新案交屋潮帶動年增幅顯著，市場交易動能出現回溫跡象，但區域間發展仍存差異，不確定性尚未消散，購屋者宜審慎評估，採取較保守策略因應市場變化。詳細住宅價格指數資訊，將公佈於地政局網站。

交易量

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