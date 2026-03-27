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臺灣智慧電動計程車協會攜手產官學研發表 Taxi 4.0 白皮書推產業轉型

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
臺灣智慧電動計程車協會舉辦第一階段「臺灣計程車產業數位轉型 Taxi 4.0 白皮書」發表會。臺灣智慧電動計程車協會／提供
臺灣智慧電動計程車協會舉辦第一階段「臺灣計程車產業數位轉型 Taxi 4.0 白皮書」發表會。臺灣智慧電動計程車協會／提供

為了積極響應行政院對運輸及環境部門的減碳政策目標，並推動我國計程車產業朝向「電動化與智慧化」發展，臺灣智慧電動計程車協會3 月 27 日假台灣經濟研究院舉辦第一階段「臺灣計程車產業數位轉型 Taxi 4.0 白皮書」發表會。發表會宣告協會正式邁入成立階段，更匯聚產、政、學、研各界重量級代表，共同為計程車產業的轉型開出實踐處方。

本次發表的白皮書以「計程車電動化：從政策補助到產業轉型之實踐路徑」為主軸。因應政府宣告啟動全國計程車電動化補助，白皮書內容深入探討電動化政策的配套措施、落實細節及實務面臨的挑戰。協會強調，單純的車輛替換不足以支撐產業升級，推動「電動化與智慧化」的雙軌轉型才是成功關鍵。期望透過數據賦能，打造結合精準派遣與科學決策的電動計程車智慧營運生態。

發表會現場官方有諸多交通主管機關代表與現場貴賓進行深度交流；學界則有台北市立大學前瞻運輸研究中心及台灣經濟研究院等專家學者參與，提供厚實的理論與數據支持。

會中凝聚共識，期盼未來中央與地方政府共同合作，完善智慧電動計程車產業的發展環境，提供乘客以人為本的優質服務，增進社會福祉。在企業方面更是展現跨領域的強大凝聚力，包含計程車產業、平台服務產業、汽車產業及充電樁產業等多家指標性企業皆熱烈響應出席。

此次與會企業及協會包含台灣車聯網產業協會、台灣大車隊、大都會車隊、納智捷汽車、和泰汽車、觔斗雲聯網科技(LINE GO)、Uber 、和泰移動服務(yoxi)、宏碁智通、特爾電力，以及源點科技等，充分展現產業界對計程車產業升級的高度重視與決心。

臺灣智慧電動計程車協會籌備處表示，自 114 年 12 月獲內政部准予籌組以來，便持續投入產業研究。未來，協會將持續發揮溝通橋樑的影響力，期盼結合政策落實與多元配套，打造『人、車與環境一體』的智慧營運生態圈，與政府共同邁向 2030 年計程車電動化 50% 的永續願景。

臺灣智慧電動計程車協會近期也將舉行正式成立大會，邀請各界持續投入計程車電動化與智慧化之永續發展。

地方政府 汽車產業 發表會

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