遠雄國際中心與「BEONE 未來共生基地」 獲國際肯認

遠雄集團（5522）宣布，2026年集團總部遠雄國際中心首度獲得國際綠建築LEED黃金級認證，並於27日由美國綠建築協會（USGBC）授贈獎項，展現集團在永續建築與營運管理上的具體成果；同時，位於同棟地下一樓的「BEONE未來共生基地」亦榮獲全球iF設計獎「室內建築類－公共空間／複合用途空間」殊榮，雙雙獲得國際肯定。

遠雄集團總部遠雄國際中心以低碳永續為核心發展理念，致力打造兼具環境友善與企業競爭力的國際級辦公場域；遠雄集團指出，綠建築認證為衡量建築永續表現的重要指標，其中以LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）為國際最廣泛採用的評估系統，涵蓋節能減碳、水資源管理、室內環境品質及永續材料等面向。

遠雄集團表示，遠雄國際中心以資源循環、室內環境品質及節能減碳為優化核心，透過制度化管理與設備升級，提升整體營運效能。數據顯示，資源回收率由過往平均17%提升至28%，循環利用成效明顯成長；室內空氣品質同步優化，二氧化碳濃度由1000ppm降至800ppm以下，強化健康辦公環境；同時，空調系統節能減碳幅度達30.51%，有效降低能源使用與碳排放強度，具體展現遠雄國際中心在永續建築與營運管理上的量化成果。

除建築本體持續精進，總部大樓內部環境亦朝永續轉型延伸。遠雄集團指出，集團總部「BEONE未來共生基地」於2025年5月開幕，由原三溫暖與健身俱樂部改造，透過「低介入」設計保留泳池、水療池與淋浴間等既有結構，並再利用原建材與空間記憶，轉化為展演劇場、咖啡與共享空間，體現「不拆比拆還貴」的永續精神。

遠雄集團表示，在來自68個國家、近萬件作品中，2026年3月，「BEONE未來共生基地」再獲國際肯定，榮獲iF設計獎「室內建築類－公共空間／複合用途空間」憑藉空間再生與創新設計表現，獲129位獨立設計專家組成之國際評審團一致肯定，展現遠雄在永續與設計上的國際競爭力。

遠雄集團指出，2023年遠雄國際中心榮獲「舊建築改善類—綠建築標章銀級認證」；2025年「BEONE未來共生基地」則接連獲得DesignBIZ Award設計新商業大賞「永續實踐獎」、文策院「ESG for Culture影響力獎」、Taiwan Design BEST100「年度社會關懷友善環境」獎，以及《La Vie》台灣創意力100「年度10大創意場域」，展現集團在永續轉型與空間創新上的整合成果。

遠雄集團永續長楊舜欽表示，遠雄從建築場域出發，逐步擴展至企業治理與公共溝通，透過遠雄國際中心的永續轉型、國際綠建築認證，以及BEONE未來共生基地的空間再造，串聯具體行動與社會對話；截至2025年，遠雄集團累計已獲69項大獎肯定，展現整體永續推動成果。未來，將持續以『NEX Community未來共生』為核心，整合各事業體資源，深化企業的影響力，推動與城市及社會共榮的永續發展。」

台北市信義區總部地下一樓全新公共場域「BEONE未來共生基地」，由舊有SPA與健身俱樂部改造而成，延續既有設施與材質，透過低介入設計展現循環再生理念。遠雄集團提供

遠雄國際中心地下一樓的「BEONE未來共生基地」導入再生材料與藝術裝置，融合創意與永續思維，打造兼具展示與互動的多元體驗空間，榮獲全球iF設計獎「室內建築類－公共空間／複合用途空間」。遠雄集團提供

遠雄國際中心空調機房，透過空調系統優化，將原一、二次冰水系統改為一次流量設計，並更新主機與泵浦設備、導入變頻控制，有效提升能源效率，整體減碳達30.51%。遠雄集團提供