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搶攻「療癒經濟」商機！野獸國引進韓國人氣 IP《TAEMori》快閃店

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
野獸國引進療癒萌寵角色「TAEMori」快閃店落腳台北信義區微風南山2樓。野獸國／提供
野獸國引進療癒萌寵角色「TAEMori」快閃店落腳台北信義區微風南山2樓。野獸國／提供

台灣知名娛樂體驗品牌野獸國（6995）27日宣布引進韓國影視娛樂巨星泰民（TAEMIN）個人角色 IP「TAEMori」，並從即日起至 4 月 19 日一連 24 天在微風南山展開《COZY NEST》快閃店，瞄準後疫情時代蓬勃發展的「療癒經濟」商機。

野獸國過去以歐美漫畫與電影高階收藏公仔聞名，此次引進「TAEMori」，顯示其品牌戰略正積極朝向「生活風格化」（Lifestyle）轉型，並以 IP 授權策略，展現國際 IP 代理實力，此次快閃店以「慵懶、放鬆、舒適窩」為核心概念，將角色魅力轉化為具備高度實用性的居家產品。

野獸國為提升實體店面附加價值，首波推出 12 款限定周邊，產品定價策略涵蓋多個消費層級，從入門級的造型貼紙，到高單價的居家系單品 TAEMori 小夜燈，展現其透過多樣化產品線提升客單價的野心。

面對電商衝擊，野獸國透過「沉浸式場景」強化實體通路的不可替代性。快閃店內部視覺運用溫暖色系與馬卡龍色調，打造 100% 還原的居家生活場景，更藉由情境陳列帶動消費者對「居家陪伴感」的聯想，藉此刺激消費欲望。

野獸國創立於2010年，已從單純的玩具代理商，成功轉型為橫跨代理、自有研發、大型展演與實體門市的多元娛樂品牌。此次《TAEMori COZY NEST》快閃店的成功插旗，預計將為品牌在 2026 年上半年貢獻顯著的營收成長，並進一步鞏固其在亞太區 IP 授權市場的領導地位。

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