永續轉型有成！33年遠雄國際中心獲LEED黃金級認證

遠雄（5522）集團表示，近年推動低碳永續有成，屋齡33年遠雄國際中心今年獲得國際綠建築LEED黃金級認證，並於3月27日由美國綠建築協會（USGBC）授贈獎項。

另外，位於同棟地下一樓的「BEONE未來共生基地」也榮獲全球iF設計獎「室內建築類－公共空間／複合用途空間」殊榮，雙雙獲得國際肯定。

遠雄表示，綠建築認證為衡量建築永續表現的重要指標，其中以LEED為國際最廣泛採用的評估系統，涵蓋節能減碳、水資源管理、室內環境品質及永續材料等面向。

遠雄國際中心以資源循環、室內環境品質及節能減碳為優化核心，數據顯示，資源回收率由過往平均17%提升至28%，循環利用成效明顯成長。室內空氣品質同步優化，二氧化碳濃度由1,000ppm降至800ppm以下。

同時，空調系統節能減碳幅度達30.51%，有效降低能源使用與碳排放強度，具體展現遠雄國際中心在永續建築與營運管理上的量化成果。

除建築本體持續精進，內部環境亦朝永續轉型延伸。集團總部「BEONE未來共生基地」於2025年5月開幕，由原三溫暖與健身俱樂部改造，透過「低介入」設計保留泳池、水療池與淋浴間等既有結構，並再利用原建材與空間記憶，轉化為展演劇場、咖啡與共享空間，體現「不拆比拆還貴」的永續精神。

今年3月，「BEONE未來共生基地」榮獲iF設計獎「室內建築類－公共空間／複合用途空間」，在來自68個國家、近萬件作品中，憑藉空間再生與創新設計表現，獲129位獨立設計專家組成的國際評審團一致肯定。

遠雄集團永續長楊舜欽表示：「遠雄從建築場域出發，逐步擴展至企業治理與公共溝通，透過遠雄國際中心的永續轉型、國際綠建築認證，以及BE ONE未來共生基地的空間再造，串聯具體行動與社會對話。截至2025年，集團累計已獲69項大獎肯定，展現整體永續推動成果。未來，將持續以『NEX Community未來共生』為核心，整合各事業體資源，深化企業的影響力，推動與城市及社會共榮的永續發展。」

遠雄國際中心3月27日由美國綠建築協會（USGBC）北亞區董事總經理杜日生（Andy To）授證。遠雄集團／提供