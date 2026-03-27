市價7~75折搶市 麗寶全台推6大地上權案

麗寶集團表示，今年將遍地開花陸續在全台北中南精華地段推出地上權建案，以市價7折至75折左右的價格，明顯低於鄰近建案優勢搶市，為購屋民眾實現「入住蛋黃區」的願望。

以台北市來說，麗寶在蛋黃區就有兩個推案，名軒開發（1442）在杭州南路、銅山街口推出「首學杭州」，個案規劃地上15樓、地下5層，坪數為15-20坪的一房一廳或兩房一廳格局。

鵬程建設則在濟南路與臨沂街推出「首御臨沂」，規劃地上7樓，15~18坪小坪數住家，訴求散步即達忠孝新生與東門雙捷運站，更緊鄰華山文創與大安森林公園，是台北市稀缺的優質區段。

新北市則聚焦產業與交通紅利，福容開發在土城推出「福容雙捷A+」，規劃地上13樓、地下3層，18-27坪共112戶，個案距離捷運頂埔站200米，訴求除了板南線，還有即將通車的三鶯線，以鴻海（2317）為首的科技產業鏈群聚頂埔科技園區，未來預計會有數以萬計的人口移居。

在雲林地區，麗寶集團看好雲林高鐵站的周邊發展，這幾年陸續取得近萬坪的土地，今年麗源建設率先推出基地3,600坪的指標案，規劃地上11樓、13樓，坪數25~34坪，共519戶，規畫多樣化公設，未來採用飯店式管理。

在南部地區，寶贊開發預計在台南市中心成功大學旁(原美國學校舊址)推案，麗寶表示，該案地點鄰近公園綠地，兼具繁華、文化、學府、交通等各項指標，規劃全齡化公設，全案規劃地上15層、20-38坪，共354戶。

另外名軒開發在高雄五甲特區推出2,700坪地上權住宅案「名軒亞灣城」，個案鄰近五甲商圈，規劃地上14樓，地下2層，坪數27-37坪，總戶數近400戶，價格約是周邊新案的75折，目前銷售中。