全台首創！台虎將開賣「Team Tiger 訂閱制」 最低月付1,588元起

台灣虎航（6757）27日正式宣布推出全台航空業首創的新服務「Team Tiger訂閱制」方案，首波將於3月30日中午12:00開賣，立刻掀起網路一片討論。「Team Tiger訂閱制」方案僅限台灣虎航tigerclub會員購買，想要加入搶購行列的旅客，務必在開賣前完成tigerclub會員註冊，以免當下因註冊流程而錯失搶購良機！

台灣虎航推出全新「Team Tiger訂閱制」，不僅突破傳統購票模式，更降低高搭機頻率的虎迷們規劃年度旅行的心理門檻，致力成為每一位旅客的飛行神隊友。透過建立長期且穩定的訂閱機制，回饋台灣虎航tigerclub會員的長期支持，並藉由具競爭力的票價優惠與尊榮體驗，全面提升品牌忠誠度與客戶黏著度，打造專屬於台灣虎航的飛行生態圈。

針對不同旅遊需求的客群，「Team Tiger訂閱制」共規劃三款方案供選擇。首波推出限時限量的「TEAM Lite」方案，僅開放3月30日12:00至3月31日兩日開放搶購，月付僅需1,588元，即可每年獲得4組來回機票兌換優惠，且因該方案不需訂閱費，等於旅客每季可用4,764元的費用，即可獲得1組價值8,000元的來回機票，相當優惠，共計限量3,000組名額，數量有限售完為止；而針對旅遊愛好者設計的「TEAM Plus」與「TEAM Max」方案，將於4月21日中午12:00正式開賣。「TEAM Plus」方案訂閱費5,299元，另於每月收取1,888元月費，提供6組來回機票兌換優惠，並享優先登機與優先報到資格，適合固定安排海外充電的旅客；「TEAM Max」方案則提供高達12組來回機票兌換優惠，更享有優先登機、優先報到、優先行李及封館資格等尊榮禮遇，僅需月付3,588元及訂閱費7,799元，能全方位滿足高度頻繁往返之客群需求，實現飛越多省越多的目標。除了機票優惠，訂閱制會員還能以超值價格，額外加訂30公斤託運行李額度，最低月付僅807元起。凡訂閱最高規格「TEAM Max」方案並完成登記的會員，還有機會獲得台灣虎航專屬機師箱乙件，限量10名，數量有限，送完為止。

除了透過「Team Tiger訂閱制」為常飛旅客省下荷包外，精打細算的旅客更可搭配台灣虎航官網的「票價月曆」功能；只需於搜尋時輸入預計飛往的航點和日期，官網系統便會自動顯示出該航點整個月份的每日單程未稅之最低票價，協助旅客精準鎖定符合預算的旅遊時段，讓小資族與常飛旅客能更有效率地規劃出國行程。

在推出創新服務的同時，台灣虎航也同步推出一年一度的復活節促銷，涵蓋日本、韓國、泰國、越南等全航線優惠。具備尊榮虎資格的會員可於3月31日透過專屬購票網頁優先購票，全航線單程未稅NT$100元起；4月1日至4月2日則開放全虎迷搶票，全航線單程未稅NT$1,000元起。本次促銷活動的旅遊期間自購票日起至2026年10月24日止，優惠價機位開放銷售之日期及機位數量有限，售完為止。

台灣虎航為我國第一也是唯一的低成本航空公司，目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。台灣虎航持續以「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，致力提供多樣化的新產品，逐步朝亞洲最佳低成本航空公司邁進。