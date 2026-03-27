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影／美伊衝突致塑膠原料短缺 業者已做好斷料停工準備
全台塑膠原料短缺，台中市梧棲區宜峻塑膠廠負責人林育津今天表示，國外原料進口時間需花四個月，廠區庫存原料僅剩一個月，未來面臨斷供的話，只能停工應對。他強調即使2008年金融風暴時，也沒有發生過原物料斷供的情形。
美伊衝突導致全球石油供應鍊大亂，台灣也出現原物料短缺的現象，林育津指出，現在國際間都在搶塑膠原料，台灣的順位不在前面，很難與其他國家競爭。從原物料價格開始劇烈波動到現在，漲幅已達100%，未來也至少還有一成左右的漲幅要反應。
面對原物料斷供，林育津說，石油沒進來，也沒有任何其他應對方式，即使想從其他國家進料，例如中國，原料也限料，價格也比台灣貴，而台灣只能依賴國外進料加工生產，面對斷料問題，只能咬牙硬撐，他也做好會斷料停工的最壞打算。
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