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影／美伊衝突致塑膠原料短缺 業者已做好斷料停工準備

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
美伊衝突造成全球石油短缺，台灣也出現塑膠原物料延緩供應的情形，台中一家塑膠廠業者表示，原料已漲一倍。記者黃仲裕／攝影
美伊衝突造成全球石油短缺，台灣也出現塑膠原物料延緩供應的情形，台中一家塑膠廠業者表示，原料已漲一倍。記者黃仲裕／攝影

全台塑膠原料短缺，台中市梧棲區宜峻塑膠廠負責人林育津今天表示，國外原料進口時間需花四個月，廠區庫存原料僅剩一個月，未來面臨斷供的話，只能停工應對。他強調即使2008年金融風暴時，也沒有發生過原物料斷供的情形。

美伊衝突導致全球石油供應鍊大亂，台灣也出現原物料短缺的現象，林育津指出，現在國際間都在搶塑膠原料，台灣的順位不在前面，很難與其他國家競爭。從原物料價格開始劇烈波動到現在，漲幅已達100%，未來也至少還有一成左右的漲幅要反應。

面對原物料斷供，林育津說，石油沒進來，也沒有任何其他應對方式，即使想從其他國家進料，例如中國，原料也限料，價格也比台灣貴，而台灣只能依賴國外進料加工生產，面對斷料問題，只能咬牙硬撐，他也做好會斷料停工的最壞打算。

台灣化學纖維公司在3月24日通知下流廠商，原料將在四月時視情況停止供應。圖／業者提供
台灣化學纖維公司在3月24日通知下流廠商，原料將在四月時視情況停止供應。圖／業者提供

美伊衝突造成全球石油短缺，台灣也出現塑膠原物料延緩供應的情形，台中一家塑膠廠業者表示，未來有可能因為原料短缺而停工。記者黃仲裕／攝影
美伊衝突造成全球石油短缺，台灣也出現塑膠原物料延緩供應的情形，台中一家塑膠廠業者表示，未來有可能因為原料短缺而停工。記者黃仲裕／攝影

美伊衝突造成全球石油短缺，台灣也出現塑膠原物料延緩供應的情形，台中一家塑膠廠業者表示，只能因應未來情勢來決定收單方式。記者黃仲裕／攝影
美伊衝突造成全球石油短缺，台灣也出現塑膠原物料延緩供應的情形，台中一家塑膠廠業者表示，只能因應未來情勢來決定收單方式。記者黃仲裕／攝影

石油 美伊衝突 台中市

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