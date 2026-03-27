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公勝保經去年營收47.15億元創新高 今年MDRT挑戰千人目標

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
公勝保經持續深化「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」三大方針，實現「2026 MDRT 1000人」目標。公勝保經／提供
公勝保經持續深化「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」三大方針，實現「2026 MDRT 1000人」目標。公勝保經／提供

公勝保經（6028）27日在高雄舉辦2026業務表揚大會，回顧公勝保經2025年營收47.15億元，刷新歷史紀錄，每股稅後純益（EPS）達7.86元，今年也正式興櫃轉上櫃，並順利完成競拍，得標加權平均價格為86.22元，展現資本市場的高度肯定。

公勝保經董事長蔡聖威表示，公勝成立33年以來，恪守創辦人蔡文俊「以客為尊，福國利民；眾善聚集，利益眾生」16字箴言的精神，從保經產業的先驅者，到如今順利上櫃，成為保經業的領先者。

2025年公勝透過轉型升級與強勁韌性，百萬美元圓桌協會（MDRT）申請人數來到629人、營收創新高，連續7年獲《中華徵信所》評鑑為保經業第一、在千大企業排行第274名，名列500強企業，強勁的成長動能印證公勝從先驅者蛻變為領先者的傳奇歷程。

公勝保經長期落實「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」三大方針，其中，在業務專業化部分，積極培育業務夥伴走向專業財務顧問，透過保經業首創的「學習金幣獎勵」方案，引導夥伴循序完成「學習認證地圖」，透過6大專業職能模組、18門實戰課程，一步步提升夥伴個人專業能力，2025年公勝保經5大國際財務顧問持證人數已來到1,244人，較前年成長17.4％，位居保經界第一。

在「客群高端化」部分，公勝保經2025年特別成立頂尖菁英部、打造「頂尖會所」，比擬銀行理財中心，以優質場域、專業講座給予外勤業務與VIP客戶無與倫比的價值體驗；另外也集結由律師、地政士與會計師組成專家顧問團隊，以一站式、完整的服務，全面滿足高客族群在財富傳承的多元需求。

在「團隊菁英化」部分，公勝保經強調人均產能與人力質量，鎖定即戰力、團隊長與理專為三大深度招募與培育對象，也透過一系列專案與課程增進團隊主管的視野與知識，建構團隊超強的領導力與凝聚力。

展望未來，蔡聖威表示，公勝保經將持續深化「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」三大方針，更持續挑戰「2026 MDRT 1000人」目標。

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